    VIDEO | Impacto en Barrio Meiggs: captan a persona faenando a un animal en la vía pública

    15 de Octubre de 2025 Por

    Una transeúnte capturó el momento exacto en que personas faenaban a un animal en pleno Barrio Meiggs. El registro se viralizó en redes sociales y generó una ola de reacciones por lo crudo de las imágenes. Gonzalo Soto, Seremi de la Región Metropolitana, tachó los hechos como una situación “riesgosa para la salud”. Sobre los responsables, Carabineros detuvo a un comerciante de origen asiático, sin embargo, este quedó libre a las pocas horas por falta de pruebas.

    Temas relevantes

    #Animal Faenado#barrio meiggs#Seremi de Salud

