“Desvirtúa información que el propio servicio entregó”: Contraloría oficia a la Subsecretaría de Patrimonio por asegurar que no hay permisos de obras públicas pendientes

Contraloría ofició a la Subsecretaría tras asegurar que no hay permisos pendientes en obras públicas, contrario a lo que la misma entidad les había informado en dos informes, uno de octubre de 2024 y otro de mayo de 2025. En ambos, menciona el oficio de Contraloría, habían solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas que no habían sido atendidas por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.

La Subsecretaría de Patrimonio Cultural ayer emitió un comunicado donde apuntaron contra información entregada por la Contralora, Dorothy Pérez, en Enade, defendiendo que no existen permisos pendientes por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, uno de los organismos ícono de la permisología en Chile.

Ello generó gran malestar en la Contraloría General de la República (CGR), que generó que el ente fiscalizador oficiara a la Subsecretaría por el comunicado emitido, asegurando que “desvirtúa información que el propio servicio entregó, en mayo 2025 a Contraloría General de la República, señalando que mantenía pendientes más de 1.000 solicitudes, 86 en obras”.

Mencionan en el oficio iniciado que en un informe del 16 de octubre de 2024, sobre investigación especial al proceso de tramitación de las solicitudes de permiso y/o autorización asociados a obras públicas, efectuada en el Consejo de Monumentos Nacionales.

En dicho documento, la CGR entre otros aspectos observó que “en materia de solicitudes relacionadas con autorizaciones de intervención (…), al 31 de mayo de 2024 existían 3.752 casos pendientes de resolver por parte del mencionado consejo”.

Y agregan: “En el indicado informe final, en cuanto a las solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas, se estableció que 704 de ellas no habían sido atendidas y contestadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, advirtiéndose la existencia de solicitudes que llevaban hasta 878 días sin haber sido resueltas”.

Además, agregan que en el informe de seguimiento a dicho documento, se constató conforme a la información proporcionada por la entidad en mayo de 2025, que “sin perjuicio del avance alcanzado, a dicha data, permanecían pendientes de resolución 1.010 solicitudes ingresadas en materias distintas de obras públicas y otras 86 relacionadas con obras públicas, manteniéndose, por tanto, objetados dichos casos sin que, a esta fecha, la entidad auditada haya aportado nuevos antecedentes que permitan tener por subsanado lo observado a pesar de habérsele otorgado un plazo para ello”.

Así, desde la Contraloría concluyen que “no ha sido acreditado por ese servicio que aquel Consejo (de Monumentos Nacionales) haya tramitado la totalidad del rezago de solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas detectado por esta Contraloría General”.

“Finalmente, es menester advertir que el comunicado de que se trata no se condice con el tenor de los informes antes aludidos y con la documentación proporcionada por el propio Consejo, apartándose del deber que asiste a las autoridades y funcionarios de dar cabal cumplimiento al principio de probidad administrativa, que exige un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, y que se expresa, entre otros, en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas, al tiempo en que incurre en gastos de publicidad y promoción, con una finalidad diversa a la que autoriza la ley”.