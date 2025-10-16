Mercedes-Benz renueva todas sus cabinas de camiones en Chile con foco en tecnología y seguridad

Kaufmann presentó en Santiago la nueva generación de cabinas Mercedes-Benz Camiones. La actualización abarca las líneas Accelo, Atego, Axor y New Actros Procabin, con mejoras en diseño, confort y seguridad para responder a las demandas del transporte moderno.

Las nuevas cabinas Mercedes-Benz Camiones ya están disponibles en Chile de la mano de Kaufmann. La renovación abarca toda la gama —Accelo, Atego, Axor y New Actros Procabin— y marca un paso decisivo en la modernización de la oferta de esta marca en nuestro país. El objetivo es claro: ofrecer más seguridad, conectividad y eficiencia en un sector donde la competitividad y la rentabilidad dependen cada vez más del confort y la tecnología.

Según la marca, esta actualización responde a las transformaciones que vive la industria: una mayor exigencia en seguridad vial, la necesidad de reducir costos operativos y la búsqueda de espacios de trabajo más cómodos para los conductores. “Con esta actualización integral de cabinas, Mercedes-Benz redefine la experiencia del transporte de carga en Chile. Hemos puesto al conductor en el centro, entregando más tecnología, confort, seguridad y eficiencia. Estas innovaciones se traducen en mayor productividad y rentabilidad para los negocios de nuestros clientes”, destacó Andrés Mann, gerente divisional de camiones Kaufmann.

Accelo: la ciudad como escenario principal

La lista de las nuevas cabinas Mercedes-Benz Camiones comienzan con el Accelo 1116 encabeza la renovación con un diseño frontal más robusto y focos LED estilizados. Su cabina mejora el confort e incluye de serie aire acondicionado, alzavidrios eléctricos y limitador de velocidad. En materia de seguridad, equipa ESP, ABS, ASR y EBD, además de asistencia en pendiente (Hill Holder) en la versión automatizada.

Bajo el capó, el motor OM 924 LA de 156 caballos y 610 Nm de torque entrega una combinación eficiente entre potencia y consumo. Con un peso bruto vehicular de 10.800 kilos, el Accelo se posiciona como una solución ideal para la distribución urbana y el reparto de última milla, donde la agilidad y la durabilidad son esenciales.

Atego: versatilidad para cada misión

La gama Atego ofrece una amplia variedad de configuraciones que van desde la distribución urbana hasta el transporte interurbano y de faenas. En el caso del Atego 1726 4×2, se equipa un motor OM 926 LA de 256 cv y 900 Nm, disponible con caja manual o automatizada PowerShift Advanced.

Las versiones Atego 1729 KO AT 4×2, inspirada en la familia Arocs, y Atego 1933 LS 4×2 amplían el rango operativo con motorizaciones de hasta 326 cv y un peso bruto combinado de 45 toneladas. Toda la línea incorpora un completo paquete de seguridad activa con ESP, ABS, EBD, ASR y limitador de velocidad.

Axor: potencia y eficiencia en el transporte pesado

El Mercedes-Benz Axor 2545 LS 6×2 mantiene su reputación como un camión robusto y eficiente para operaciones exigentes. Su motor OM 460 de 12,8 litros entrega 449 cv y 2.200 Nm de torque, junto con una transmisión PowerShift Advanced MB G 291-12 que mejora la eficiencia en el consumo y el confort de conducción.

Su cabina BigSpace, de 2,30 metros, incorpora un diseño más ergonómico y climatizado. En seguridad, cuenta con ESP, ABS, EBD, ASR, Hill Holder y freno motor Topbrake, además de frenos de tambor en ambos ejes para un control preciso en descensos.

New Actros Procabin: la referencia tecnológica

En la cúspide de la gama se ubica el New Actros Procabin, que incorpora el diseño más aerodinámico y tecnológico de la marca. Su frontal, inspirado en el eActros 600, mejora la eficiencia en un 3% gracias a un rediseño de faldones y ópticas Full LED.

El interior ofrece un piso plano, aislamiento acústico y la opción SoloStar, que transforma la cabina en un espacio de descanso y trabajo con una mesa plegable y colchón de 150 mm. A esto se suma el sistema Multimedia Cockpit Interactive-2, con pantallas digitales, control por voz “Hey Mercedes” y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad, equipa Active Brake Assist 6, Sideguard Assist 2 y Front Guard Assist, los sistemas más avanzados de asistencia activa para el transporte de larga distancia.

Dentro del mismo ecosistema de innovación, el camión 100% eléctrico Mercedes-Benz eActros 600 ya se encuentra en Chile, aunque su presentación oficial será más adelante. Este nuevo camión cero emisiones está equipado con baterías de litio-hierrofosfato (LFP), que no contienen níquel ni cobalto. Esto le otorga notables ventajas en términos de durabilidad, con una vida útil estimada de hasta 1,2 millones de kilómetros.

Compromiso con la sostenibilidad

Además de introducir innovaciones tecnológicas en su portafolio, Kaufmann avanza en su propio proceso de transición hacia la sustentabilidad. La compañía ya tiene aprobado un plan de carbono-neutralidad que la llevará a alcanzar esa meta hacia 2050. Este compromiso incluye la adopción progresiva de energías limpias, eficiencia operativa y programas de movilidad sostenible, alineados con los estándares globales de Daimler Truck.