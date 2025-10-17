Campaña paralela: el camino propio que tomó el exconsejero Luis Silva para desplegarse en favor de José Antonio Kast

El abogado que saltó a la fama por ser uno de los líderes en el frustrado segundo proceso constitucional hoy no está en la primera línea del Partido Republicano y no juega un rol en el comando del candidato presidencial. Sin embargo, hace un tiempo optó por iniciar giras en regiones para apoyar a las cartas de la tienda al Parlamento y al propio exdiputado.

Con banderas y volantes llegó Luis Silva, el pasado fin de semana, a la plaza central de Tocopilla para desplegarse en la comuna en apoyo de los candidatos del Partido Republicano en el distrito y a favor del propio abanderado presidencial de la tienda, José Antonio Kast.

El abogado, que saltó a la fama luego de ser uno de los rostros de la colectividad en el frustrado segundo proceso constitucional 2023 y que se hizo conocido como “El profe Silva”, hace unos meses decidió salir a regiones para colaborar en la campaña de la colectividad, con miras a los comicios de este 15 de noviembre.

Si bien Silva jugó un papel clave en el extinto Consejo Constitucional y fue elegido como primera mayoría nacional -con más de 707 mil votos-, hoy no cumple un rol en el comando de Kast ni ejerce algún tipo de vocería, a diferencia de otros exconsejeros. Beatriz Hevia, por ejemplo, es quien coordina las propuestas de seguridad del candidato presidencial, mientras que Sebastián Figueroa, que se desempeña como jefe territorial.

Incluso otros exmiembros de ese órgano, como el periodista Paul Sfeir, han sumado protagonismo en el despliegue de Kast. De hecho, ayer este último estuvo en el escenario junto a Kast en un encuentro realizado en Copiapó.

Una decisión personal

Silva, en cambio, emprendió una gira paralela para apoyar a las cartas del partido. Durante estos meses ha estado en comunas como Tocopilla, Calama, Antofagasta, Rancagua, Talca, Curicó, Angol y Punta Arenas. Asimismo, ha participado en actividades en distintas zonas de la Región Metropolitana, como en El Monte, Buin, El Bosque, Huechuraba y Lo Barnechea.

En estos viajes el abogado reparte su tiempo entre hacer un despliegue territorial entregando volantes y explicando las propuestas de Kast y de sus candidatos al Parlamento. A la vez, en varios lugares realiza clases de formación frente a grupos de personas, en los que se abordan tópicos como los motivos para que las personas se sumen a la política o se abordan conceptos, como los de democracia y límites constitucionales.

En varias de sus giras realiza videos que luego sube a sus redes sociales gracias a un equipo digital que trabajaba con él desde que finalizó el proceso constitucional de 2023. Algunas de las publicaciones incluso lo muestran en situaciones más lúdicas, ya que hay una intención de mostrar que “El Profe Silva” no es alguien que solo esté vinculado a la política.

En el entorno del abogado aseguran que su gira paralela es una iniciativa propia y no responde a una solicitud de al directiva del partido, de la cual es vicepresidente. Además, indican que muchos de estos viajes son financiados de su propio bolsillo y se ejecutan una vez que recibe invitaciones desde algunos estamentos, como las directivas regionales o las juventudes republicanas de aquellas zonas.

Consultado sobre por qué no está en la primera línea de la campaña, Silva responde a The Clinic que existen motivos de tiempo, dado que se mantiene como docente de la Universidad San Sebastián -es profesor de Derecho Constitucional- y conduce hasta hace un tiempo un programa en Radio Agricultura.

“La gira se debe al interés que han manifestado las directivas, las juventudes y candidatos que han pedido que los acompañemos para actos de campaña o actividades formativas. Sé que de ese mundo también sumo al desafío global del partido y sé que cuento con el respaldo de la directiva, porque así lo he conversado“, dice.

Luis Silva durante su paso por el Consejo Constitucional de 2023. Foto: Agencia UNO

En el partido, de todos modos, hay quienes apuntan a que un motivo para que Silva no esté en la primera línea responde al temor de que se pueda salir de libreto en sus declaraciones. Algunos recuerdan que así ocurrió en enero cuando deslizó la opción de evaluar las decisiones en materias presidenciales junto a Johannes Kaiser, lo que para varios fue interpretado como una apertura a las primarias, algo que Kast había descartado.

En el equipo de Kast, no obstante, descartan esa inquietud y destacan que el despliegue de Silva ha sido coordinado con el comando y que la comunicación es permanente. Además, valoran que uno de sus principales rostros esté apoyando la campaña y cumpla un rol complementario al mismo despliegue de Kast. “Es un activo muy importante del partido”, recalcan.

Silva, por su parte, también se ha preocupado de sincerar su intención de competir por un cargo municipal en las elecciones de 2028 o incluso llegar a ser parte de un eventual gobierno de Kast. “Me voy a trabajar al gobierno de él de todas maneras, donde él quiera y si es que él quiere”, dijo hace unas semanas en el Diario Financiero.