Beatriz Hevia: el influyente rol de la exconsejera constitucional en la campaña de Kast y su eventual proyección en republicanos

La expresidenta del Consejo Constitucional acompaña al candidato presidencial a distintas actividades y ejerce como secretaria ejecutiva de las propuestas de seguridad. En el partido explican que ella es parte del "corazón" del proyecto republicano y que existe una positiva evaluación de sus cualidades políticas y electorales. Algunos no dudan en proyectarla dentro de un futuro gobierno o incluso jugando un rol dentro de la colectividad, y destacan la necesidad de contar con rostros femeninos.

Compartir

Acompañando a distintas actividades a José Antonio Kast se ha podido ver en las últimas semanas a Beatriz Hevia, una de las exconsejeras constitucionales del Partido Republicano y a quien en la tienda destacan como una de las representantes del “corazón” del proyecto.

La abogada de la Universidad de los Andes estuvo presente, por ejemplo, en el lanzamiento de campaña del abanderado republicano, realizado el lunes de la semana pasada en Antofagasta, donde se fotografió con dirigentes del partido y algunos de los últimos fichajes del comando, como el exalcalde Rodolfo Carter.

Beatriz Hevia durante el lanzamiento de campaña de José Antonio Kast, el pasado lunes 18 de agosto. Foto: Agencia UNO

“Orgullosa de formar parte del equipo republicano que lo acompaña en esta cruzada, ya son años trabajando juntos desde distintos espacios para lograr recuperar y reconstruir Chile”, escribió Hevia en sus redes sociales al finalizar la jornada.

Antes, Hevia se sentó al lado de José Antonio Kast cuando el candidato asistió a un encuentro con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para recibir de parte de su presidenta, Susana Jiménez, un documento con 50 propuestas para reimpulsar el crecimiento en el país. También lo ha acompañado a debates y ha aparecido en videos que el partido publica en sus redes sociales, como uno del lunes donde se dio a conocer el fichaje del economista Bernardo Fontaine.

Hevia junto al candidato Kast, en su reunión con la CPC. Foto: Agencia UNO

Así, de los 22 consejeros constitucionales que representaron al Partido Republicano en el fallido proceso de 2023, Hevia es probablemente quien mayor protagonismo ha asumido en la campaña del propio candidato.

Lo anterior al menos públicamente, ya que otros integrantes del extinto órgano, como Sebastián Figueroa, Antonio Barchiesi, Paul Sfeir, o Luis Silva han jugado roles. El primero, por ejemplo, fue el representante de los republicanos en los diálogos con Chile Vamos para alcanzar acuerdos en las listas parlamentarias.

Del corazón del proyecto republicano

En el caso de Hevia, en el Partido Republicano explican que ella forma parte de los equipos programáticos de la campaña de Kast. De hecho, explican que es la secretaria ejecutiva de las propuestas de seguridad, por lo que ha jugado un rol protagónico en la elaboración de las medidas a impulsar en un eventual gobierno.

En la tienda señalan que ella cuenta con toda la confianza del candidato y de los dirigentes del partido al ser parte del “corazón” del proyecto republicano y haber dado muestra de sus cualidades políticas y electorales.

Se recuerda que Hevia ha acompañado a Kast desde su primera campaña presidencial, de 2017, como coordinadora de jóvenes en esa campaña. Y que luego, coordinó las visitas a regiones de Kast el siguiente año siendo parte de Acción Republicana, el movimiento que el exdiputado creó antes de conformar la tienda republicana como tal.

También fue parte del centro de pensamiento Ideas Republicanas, encargada del área internacional hasta que se le pidió competir por un escaño en el Consejo Constitucional de 2023, por la Región de Los Lagos. Esa vez superó cualquier pronóstico al llevarse el 23% de la votación, con más de 103 mil sufragios.

Beatriz Hevia en su etapa como presidenta del Consejo Constitucional. Foto: Agencia UNO

En la tienda, de hecho, hay quienes aseguran que de no haber estado inhabilitada debido a su rol en el Consejo, podría haber sido una carta segura en las elecciones parlamentarias de este año.

En el partido además hay una buena evaluación de su etapa como presidenta del Consejo Constitucional, cargo al que llegó de manera circunstancial luego de que se echara pie atrás en la nominación de Ninoska Payauna.

De su etapa como consejera se le recuerda como una figura articuladora entre las fuerzas de la derecha. También se destaca que en su cargo logró generar poco ruido y llevar adelante un proceso sin grandes conflictos, en comparación al de la Convención, aunque finalmente el texto impulsado por las fuerzas de la derecha fue rechazado por la ciudadanía en el plebiscito de diciembre de 2023.

Por ahora, en la colectividad varios ven a Hevia como una figura con proyección, si se considera que además solo tiene 32 años. Algunos dirigentes cercanos consideran que podría cumplir un rol importante dentro de un eventual gobierno, como también jugando un rol institucional en el partido, ya sea en la directiva o en su centro de estudios.

Además, en la tienda hay quienes reconocen que es importante proyectar ese tipo de liderazgos femeninos, al no contar los republicanos con una gran plantilla de rostros mujeres.