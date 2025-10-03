Con estética estadounidense, uso de kiss cam y animación del “Yeti”: cómo es la producción de los actos masivos de Kast, su nueva apuesta de campaña

El candidato republicano se ha diferenciado del resto de sus contendores al poner en marcha una serie de actividades masivas con una importante producción y con cierta inspiración en los eventos políticos norteamericanos. Estos destacan por un discurso con fuerte contenido político de Kast, ubicándose al centro del escenario y con múltiples banderas de fondo. Para ello se cuenta con distintas cámaras, dron, señal satelital, un equipo de entre 20 y 30 personas, cada una con distintos papeles.

Como un producto en construcción. Así describen al interior del Partido Republicano una de las grandes apuestas incorporadas en la tercera campaña presidencial de José Antonio Kast: los actos masivos con estética estadounidense que hasta ahora han realizado en distintas regiones del país y que continuarán en nuevas localidades rumbo a la primera vuelta.

Se trata de actividades que tienen como centro un discurso político del exdiputado —algunos se han extendido por más de una hora—, ubicado al centro del escenario, con personas escuchándolo en 360 grados. Todo con una especial producción detrás, que poco a poco se ha ido sofisticando.

El primer acto fue en Antofagasta, en un intento por dar una señal distinta a la de 2021, en la que el candidato debutó con su primera actividad en Temuco, zona que se considera más afín a la derecha.

La actividad en el norte del país se produjo solo un día después de inscribir su candidatura a La Moneda. Y en vez de elegir un gimnasio o un centro de eventos, se optó por realizar una puesta en escena en lugar desierto, en el que instalaron graderías y se ubicó camiones con banderas chilenas que funcionaban como muros.

Si esa primera actividad reunió a 500 adherentes, en los siguientes actos se aumentó la apuesta. El más masivo ocurrió en Temuco, con cerca de 3 mil personas controladas. En total, han sido seis actividades, contando además Villa Alemana, Talca, Puerto Montt e Iquique, este último realizado ayer jueves. La próxima semana se considera un evento de similares características en Arica.

El candidato José Antonio Kast durante una de sus actividades de campaña. Foto: Partido Republicano

Bandera, transmisión satelital y entre 20 y 30 personas para la producción

La producción habitual contempla tener al menos dos pantallas gigantes, múltiples banderas chilenas y una transmisión simultánea en las redes del candidato. Según fuentes del partido, se utilizan seis cámaras simultáneas más un dron. Es habitual además que la entrada de Kast sea grabada con cámara en mano por el encargado de la franja del partido, Adiel Ayala.

La calidad de imagen también es alta —algunos indican que se cuenta con lentes traídos desde Estados Unidos— y se ocupa una señal SRT, especial para la transmisión por streaming. En la producción, además, colaboran entre 20 y 30 personas, dependiendo de la actividad contemplada.

Existen distintas funciones para los miembros del comando. Uno que ha tomado un protagonismo visible es de Felipe Costabal —conocido como “Yeti”, por su altura—, el cual es el jefe del área creativa del equipo que ya cumplió un rol esencial en la campaña anterior del candidato, al ser el autor de todo el marketing de su campaña y autor del jingle “Vota 2, vota Kast”.

Costabal ahora ha ejercido como animador en la previa de la aparición de Kast en cada evento. En estos incluso a ratos se intenta entretener al público con la aparición de “kiss cam” en las pantallas gigantes, utilizando corazones de la gráfica “Te Amo PGU”, que el candidato ha utilizado para enfrentar los mensajes que indican que podría cortar el beneficio social.

El candidato en un evento en Temuco. Foto: Agencia UNO

Para los discursos, asimismo, el candidato ha contado con teleprónter, aunque poco a poco se fue dando mayor libertad a Kast para salir de libreto y generar interacciones con el público.

Las personas detrás de la producción y los ajustes en el camino

En el comando de Kast son enfáticos en no atribuir este producto a una mente individual, sino a un trabajo en equipo. Con todo, a cada actividad suele asistir el equipo de comunicaciones del candidato, al igual que su jefa de gabinete Carolina Araya.

Algunos también destacan el rol en la producción que juega el exconsejero constitucional Antonio Barchiesi, como también la concejala Catalina Ugarte. Uno que siempre está presente es su asesor más cercano, Cristián Valenzuela, quien muchas veces es quien desde fuera del escenario le intenta dar señales a Kast sobre cómo va el discurso.

En el equipo también reconocen que la estética que tiene cada acto tiene cierta inspiración en los eventos políticos que se realizan en Estados Unidos, como los que realiza el Partido Republicano en sus campañas. De todos modos, subrayan que no se sigue ese modelo como una receta mágica y señalan más bien que mucho de esto funciona como ensayo y error, por lo que en cada actividad de evalúan nuevos métodos.

El exdiputado en Antofagasta, en su primera actividad de este estilo. Foto: Partido Republicano

Por ejemplo, recientemente se incorporaron discursos previos de distintas figuras del partido. El primero en hacerlo fue Bernardo Fontaine, el economista encargado del “Plan 90″de la campaña de Kast, durante un acto en Talca. Luego fue el turno de la comunicadora Mara Sedini, en Puerto Montt y recientemente del exalcalde y candidato a senador, Rodolfo Carter, en Iquique.

Tanto en Temuco como en Iquique, asimismo, se integró la presentación de planes locales. Por ejemplo, en la primera comuna se presentó el plan “Araucanía Libre”, mientras que el jueves se dio a conocer el plan “Iquique glorioso”, con una serie de medidas contempladas para cada región, con énfasis en las propuestas de seguridad.

En los últimos eventos, asimismo, el discurso de Kast ha tenido una fuerte incorporación de la contigencia política. Así, el jueves en Iquique Kast volvió a arremeter contra el Presidente Gabriel Boric luego de que este utilizara parte de su cadena nacional del Presupuesto 2026 para cuestionar la propuesta del republicano para realizar un recorte fiscal de US$ 6 mil millones.

José Antonio Kast en otro acto masivo realizado al interior de un gimnasio. Foto: Partido Republicano

“Él respondió ‘no estoy para peleas chicas’ cuando le preguntaron. Eso es una cobardía. Como cuando alguien espera a alguien en un lugar oscuro con varias personas alrededor y asalta a alguien. Porque a mí no me van a dar la oportunidad de una cadena nacional para poder contestarle. Pero le contestamos desde aquí, con fuerza, con carácter y con decisión: Presidente, no siga abusando del cargo. Trabaje por los chilenos, no use el cargo para ser el jefe de campaña de su candidata de la continuidad”, dijo Kast en la actividad del jueves.

En el Partido Republicano indican que continuarán con nuevos eventos masivos, aunque se asume que el “estilo clásico”, con escenarios en lugares abiertos, volverá avanzando el mes de octubre y acercándose a la primera y segunda vuelta.