Dime a quién sigues y te diré por quién votas, radiografía candidatos presidenciales, parte 2: audiencia de Kaiser prefiere Sin Filtros, de Mayne-Nicholls a Matamala y de ME-O a Chayanne

Una nueva medición de Criteria dio a conocer las afinidades digitales de quienes siguen las cuentas en Instagram de todos los candidatos presidenciales. En ella se da cuenta de qué audiencias siguen más, por ejemplo, a influencers, artistas nacionales, medios de comunicación, entre otros.

¿Cuánta audiencia en común en redes sociales tienen los candidatos presidenciales entre sí? ¿Y qué intereses tienen los seguidores cada abanderado en redes sociales?

The Clinic accedió a una nueva entrega del estudio de afinidades digitales de las audiencias en Instagram de quienes aspiran a La Moneda, trabajo realizado por la encuestadora Criteria. La investigación se suma a la que ya había sido dada a conocer en septiembre y ahora considera a las ocho personas que aparecerán en la papeleta presidencial del 16 de noviembre: Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Franco Parisi (PDG), Johannes Kaiser (PNL), Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

“El foco es entender las características de la audiencia y sus ‘afinidades digitales’, es decir, el conjunto de intereses que los moviliza, así como las cuentas específicas que generan diferenciación entre los seguidores de cada candidato”, se dice en el estudio de Criteria, en donde se afirma que la modalidad permite “comprender un perfil cultural y de consumo digital del electorado en torno a cada figura presidencial”.

La red social elegida fue Instagram porque, en palabras de Cristián Munita, gerente de Criteria, “es una plataforma con tanta variedad de contenidos en las que tú eres quién decide elegir qué es lo que te gusta”.

Intereses de las audiencias de los candidatos y las cuentas con las que más se comparten seguidores

Respecto a las categorías generales en que los seguidores de los candidatos suelen tener más interés, en el caso de Jara un gran parte de sus seguidores dirige su atención en Instagram a cuentas de memes; los adherentes de Kast en páginas de influencers locales, cuestión que coincide con Mayne-Nicholls.

El público que sigue a Matthei se muestra interesando en celebridades, pero extranjeras. Los seguidores de Parisi, en tanto, muestran interés por temas de cocina y los de Kaiser con cuentas de política y activismo, al igual que ME-O. Los seguidores de Artés en lo que más coinciden, por su lado, es en seguir a cuentas de música extranjeras.

En el estudio también se hace un ranking sobre las diez cuentas más seguidas por cada audiencia de los candidatos. El usuario de Instagram que más se repite es la cuenta de noticias del canal Mega, Meganoticias, con siete coincidencias. Luego viene la cuenta de la radio Biobío con seis y el usuario del Presidente Gabriel Boric con cinco.

Programas web: seguidores de Kaiser también siguen a Sin Filtros y ME-O al Sentido del Humor

El estudio de Criteria dedicó un espacio de su investigación a los programas web, que la mayoría se difunden mediante streaming en plataformas como YouTube o cableoperadores designados.

Es en ese ítem donde la audiencia de Kaiser anota un número llamativo respecto al resto de candidatos. Y es que un 34% de los seguidores del candidato nacional libertario sigue en Instagram a la cuenta del programa Sin Filtros, panel de discusión política que suele ser cuestionado por los elevados tonos que se toman en las conversaciones dadas en ese espacio. Otro número alto es el 21% de los seguidores de Parisi que siguen el mismo programa.

En un lado más lúdico, un 18% de los seguidores de Enríquez-Ominami sigue el programa El Sentido del Humor. El 15% del público de Artés sigue ese espacio y un 17% del público de Mayne-Nicholls también.

Afinidades con periodistas: seguidores de Mayne-Nicholls también siguen a Daniel Matamala

Otro ítem que se midió fue las cuentas de periodistas que las audiencias de los candidatos seguían en la red social.

Un 18% del total de usuarios que siguen a candidatos presidenciales seguía también al periodista Julio César Rodríguez, director de programación de Chilevisión. Luego de él estaba José Antonio Neme, periodista de Mega. Ambos comparten espacio en el canal de YouTube Yuly.

Daniel Matamala, periodista del noticiero de Chilevisión fue el tercero con mayor cantidad de seguidores. Allí destaca la audiencia de Harold Mayne-Nicholls, quienes en un 20% también siguen en Instagram al comunicador y columnista. Un 19% de los seguidores de ME-O también.

Música extranjera: Daddy Yankee es el artista más seguido

En el ámbito musical, la música extranjera también fue parte de lo que el estudio midió y del cual dio cuenta que Daddy Yankee, Dua Lipa y Bad Bunny son los artistas con más seguidores de forma transversal por parte de quienes también siguen a candidatos presidenciales.

Los seguidores de ME-O tienen una especial atención por Chayanne, en donde un 16% de la audiencia del candidato independiente también sigue al artista puertoriqueño.

En el caso de Kaiser, es Dua Lipa la artista con más seguidores, al igual que Jara y Mayne-Nicholls. Billie Eilish es en el caso de Artés, Shakira con Kast y Daddy Yankee con Parisi.

