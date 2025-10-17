La doble jugada de JMC: Vigus Work y JMC Vigus Plus lanzadas en el segmento pick-up chileno

La nueva generación de pick-ups de JMC se materializa en Chile con las versiones Vigus Work y JMC Vigus Plus. Su introducción, marcada por un motor diésel de 2.5 litros con 410 Nm de torque y una inusual garantía de por vida, busca consolidar la posición de la marca en un segmento estratégico que exhibe un crecimiento robusto en el país.

La llegada de la nueva generación de la Vigus a Chile, con sus variantes Vigus Work y JMC Vigus Plus, representa una clara evolución en la estrategia de JMC en el mercado de pick-ups. Tras seis años de presencia en el segmento, la marca, representada por el Grupo Astara, busca capitalizar la trayectoria comprobada del modelo. La presentación de estos modelos ocurre en un contexto favorable, donde la comercialización del segmento de camionetas creció un 15,9% anualmente hasta septiembre de 2025.

Motorización y desafío de la JMC Vigus Plus

Ambos modelos, Vigus Work y JMC Vigus Plus, se equipan con la misma unidad motriz: un motor JMC turbodiésel de 2.500 cc. Este propulsor entrega una potencia de 161 hp a 3.400 rpm y un torque máximo de 410 Nm , cumpliendo con la normativa Euro 6C. La decisión más distintiva de JMC en su propuesta de valor es la oferta de garantía de por vida para este motor. La transmisión es mecánica de 6 velocidades para ambas versiones.

La disponibilidad abarca configuraciones 4×2 y 4×4. Específicamente, la variante JMC Vigus Plus 4×4 LX incluye un sistema de tracción 4WD con opciones 4L y 4H. La arquitectura de suspensión emplea montantes McPherson en el eje delantero. En el eje trasero, se utiliza suspensión de ballestas. La capacidad de carga se estandariza en 870 kg para ambas pick-ups.

Equipamiento: La línea divisoria entre Work y Plus

El equipamiento interior revela la intención de diferenciar los nichos de mercado, enfocando a la JMC Vigus Plus hacia un mayor confort. Si bien ambas comparten una pantalla táctil de 12.8 pulgadas con compatibilidad Carplay y Android Auto, el equipamiento se disgrega en detalles clave.

La JMC Vigus Plus incorpora un panel de instrumentos LCD flotante de 7 pulgadas, mientras que la Vigus Work mantiene un panel de 3.5 pulgadas. La distinción se acentúa con la inclusión de entrada sin llave y arranque por botón en la JMC Vigus Plus, y el uso de asientos de ecocuero, a diferencia de los asientos de tela más cuero de la Vigus Work.

Aspectos de seguridad estandarizados

En el ámbito de la seguridad, ambas versiones presentan un paquete tecnológico esencialmente idéntico. Se incluyen de serie el ABS junto al EBD, el programa electrónico de estabilidad (ESP) y la asistencia de arranque en pendiente. Ambas están equipadas con 4 airbags , comprendiendo los airbags de conductor y copiloto. La seguridad pasiva se complementa con anclajes Isofix y cinturones de seguridad de tres puntos en la segunda fila.

Solo la JMC Vigus Plus incluye de manera explícita el monitor de presión de neumáticos. La Vigus Work, por su parte, especifica la presencia de PDC (Control de Distancia de Estacionamiento).

Estrategia de lanzamiento

La introducción al mercado se realiza con un precio base de $13.990.000 + IVA. El abanico de colores es de seis opciones: Blanco, Plata, Gris Grafito, Negro, Rojo y Verde. Los ejecutivos de la marca han proyectado la incorporación de una variante futura, la Vigus Pro, que mantendrá el mismo motor, pero integrará una transmisión automática y tracción 4×2.