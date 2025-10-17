Leo Caprile explica su rol en “Cuánto vale el show” de Chilevisión en medio de sus problemas de salud: “Me lo tomo como un reconocimiento”

Después de un tiempo alejado de la televisión, Leo Caprile vuelve a Chilevisión con un rol esporádico pero clave como quinto jurado en Cuánto Vale el Show, el clásico programa de talentos que estrena su nueva temporada el 20 de octubre.

Tras un tiempo alejado de la televisión, Leo Caprile vuelve a las pantallas de Chilevisión con rol esporádico en Cuánto Vale el Show, el renovado programa del canal que se estrena el próximo lunes 20 de octubre.

Cuánto Vale el Show es un clásico programa de talentos chileno, donde sus participantes muestran sus habilidades y un jurado les pone precio. Los mejores pasan a la final semanal en un formato que mezcla humor con juego.

Un rol esporádico, pero simbólico

En conversación con The Clinic, el presentador de televisión aseguró que su regreso se dio tras una propuesta directa del canal: “Chilevisión tuvo el cariño de invitarme, porque se relaciona mucho mi nombre con el clásico”.

Sin embargo, por motivos de salud, Caprile no podía tener un rol diario en el programa, por lo que finalmente aceptó ser el quinto juez del programa: “Vengo al cierre de la semana, a hacer un poco de VAR de lo que decida el jurado, porque es par y puede haber empate”.

Leo Caprile fue presentador de Cuánto Vale el Show en 1994, 2002 y 2007, por lo que también cumple un rol más bien histórico: “La idea de estar acá es preservar la historia y el ADN del programa, entonces hay que aconsejar y estar muy encima de la realización”.

En esa línea, Caprile añade que “es muy lindo tener este rol porque también me lo tomo como un reconocimiento. Se valora la trayectoria y la marca que uno dejó en el programa”.

Así, en su rol como quinto jurado, Caprile espera que esta nueva versión del programa de talentos tenga una larga vida en la pantalla: “Espero que el proyecto se mantenga mucho tiempo, que vengan buenas temporadas, que Julián Elfenbein vuelva en gloria y majestad, y que se dé todo para un feliz retorno del programa”. El presentador agregó con optimismo: “Me gustaría que esto funcionara y sé que va a funcionar”.