La vuelta de Julián Elfenbein a la televisión con Cuánto Vale el Show: “Pocas veces me ha pasado esperar seis meses el programa correcto”

Tras meses fuera de la pantalla por una hernia en el nervio ciático y cambios en Chilevisión, Julián Elfenbein regresa para conducir la renovada versión de Cuánto Vale el Show, un programa clásico que reúne talento nacional y apuesta por recuperar el horario familiar en la televisión chilena.

Luego de varios meses fuera de la pantalla, Julián Elfenbein volvió a las pantallas de Chilevisión, esta vez conduciendo la renovada versión de Cuánto Vale el Show, que se estrena el próximo lunes 20 de octubre.

Cuánto Vale el Show es un clásico programa de talentos chileno que convoca a participantes de todo el país a mostrar sus talentos frente a un jurado que evalúa sus presentaciones asignándoles un valor monetario. Los concursantes con las puntuaciones más altas son los que avanzan a la final semanal.

En conversación con The Clinic, Julián Elfenbein aseguró que uno de los motivos por los que se alejó brevemente de las pantallas fue por una hernia en el nervio ciático, que lo obligó a someterse a operaciones y periodos de recuperación. Sin embargo, el animador señala que “tengo que aprender a vivir con ese dolor, que ya es crónico y no se va a operar de nuevo probablemente”.

Para Elfenbein, estar fuera de los programas algunos meses “es parte de lo que pasa en esta carrera”. Además, el animador afirma que “muchas veces estaba con dos o tres programas al mismo tiempo y pocas veces me ha pasado esperar seis meses el programa correcto”.

Más allá de su problema de salud, el animador también atribuye su ausencia en la televisión a otros factores, como “la polémica de que me iba al Festival de Viña y el cambio de ejecutivo” en el canal. Sin embargo, Elfenbein se lo toma bien: “Pero también es bueno, porque el público se cansa de uno, especialmente de mí porque soy intenso, tengo un humor muy especial que es reírse de uno mismo y me gusta eso. La verdad es que este es un programa perfecto para eso”.

Elfenbein apuesta por revivir un clásico de la televisión chilena

Julián Elfenbein asegura que este estar en Chilevisión y animando Cuánto Vale el Show le “encanta” porque “es un programa tan chileno como los porotos. Es un programa de talentos, pero de habilidades y que es la once comida de la familia chilena”. En esa línea, el animador añade: “Es un programa muy nuestro para que la gente se entretenga y se ría”.

Sobre este nuevo desafío, Elfenbein destacó la importancia histórica del formato y expresó su entusiasmo por estar animándolo: “Es un show de los años 80, que tuvo varios animadores y que para mí es un honor hoy día estar aquí”.

Uno de sus grandes retos es “recuperar o tratar de recuperar un horario donde el canal era líder y ahora hay que ir de nuevo por esa programación familiar”. El animador añade que “no va a ser fácil, pero vamos a ir de poco. Como todo show, este apuesta por algo distinto y vamos por la entretención, el juego y el talento”.