Marcelo Alonso adelanta Baby Bandito 2 tras la muerte de Kevin Olguín, quien inspiró la serie: “Me imaginaba estar en el lugar donde él vivía”

Marcelo Alonso celebra el éxito de la primera temporada de "Baby Bandito" y anticipa el estreno de la segunda, que llegará a Netflix el 22 de octubre con ocho capítulos. “Cuando la ficción toca la realidad y la realidad supera la ficción, es parte de nuestro trabajo como creadores”, comenta el actor sobre la coincidencia entre la serie y la vida real.

Compartir

Marcelo Alonso encontró en el streaming un nuevo espacio para desarrollar su talento. Reconocido por su destacada trayectoria en teatro y teleseries —la última fue “Hijos del Desierto” en Mega, en 2022—, el actor ahora participa en la segunda temporada de “Baby Bandito”, donde interpreta a el “Ruso”.

La segunda temporada de la exitosa serie chilena de Netflix llega un mes después de la muerte de Kevin Olguín, conocido como Baby Bandito, en quien se inspira la historia. Olguín fue acribillado en plena calle.

“Cuando la ficción toca la realidad y la realidad supera la ficción, es parte de nosotros como creadores. Estamos súper acostumbrados a que eso ocurra. Para construir este personaje tuve la suerte de poder contactarme y conversar con este tipo de personas, y en este caso se da esta coincidencia con lo que ocurrió con este chiquillo”, dice Alonso sobre la terrible coincidencia entre el asesinato y el estreno de la nueva temporada.

“Me imaginaba estar en el lugar donde él vivía y pensar que ahora tiene una serie con su nombre en una plataforma importante. Me hago una idea de todo lo que pasó en su vida”, agrega.

La primera temporada de la serie, protagonizada por Nicolás Contreras y con un elenco que incluye a Francisca Armstrong, Carmen Zabala y Diego Muñoz, entre otros, tuvo un exitoso debut, posicionándose como lo más visto de la plataforma en la categoría de series de habla no inglesa.

Aunque el elenco, la producción de Fábula y el respaldo de Netflix podían anticipar un buen debut, Marcelo Alonso afirma que ya no genera expectativas antes de los estrenos; eso, dice, se lo ha enseñado su experiencia en televisión. “Cuando uno es más chico, hace televisión, siente que está increíble, va al aire y no funciona”, comenta el actor.

Para Alonso, el éxito de la primera temporada tiene que ver con el momento del país y los temas que aborda la serie. “Creo que la violencia, la marginalidad, el robo, el dinero y la reflexión sobre todo ese material generan mucha resonancia con las personas”, señala.

A pesar de no esperar nada, el actor celebró el éxito de la serie. “Me di cuenta por Instagram. Yo estaba filmando una película, metido en Valdivia, perdido como en la selva valdiviana, y cuando volví, caché la repercusión que había tenido en redes sociales”, cuenta.

Un regreso a la televisión

Además de “Baby Bandito”, Marcelo Alonso también ha participado en otras series de streaming, como su papel en “La Jauría” de Prime Video. Sobre estos trabajos, comenta que las oportunidades surgen porque uno siempre las busca.

“En nuestro país había poco cine y pocas series, y con el tiempo empezó a haber más. Empecé a hacer cine y series, y me empezó a gustar mucho ese formato, que es distinto al teatro, tiene otra exigencia, y me atrae precisamente porque es difícil”, asegura Alonso.

El actor no descarta volver a la televisión en el futuro y asegura que le fascina hacerla, “porque la encuentro de una popularidad magnífica”.

En medio del debut de “Baby Bandito”, una de las series más exitosas del último tiempo, el productor de Fábula Juan de Dios Larraín, el director Sebastián Lelio y la guionista y escritora Nona Fernández, entre otros, firmaron una carta para alertar sobre el futuro del fondo del CNTV, que actualmente se encuentra bajo la lupa en medio de la discusión por el presupuesto de 2026.

La carta sostiene que “la misión del CNTV es fomentar el desarrollo de programas de televisión de calidad y de alto nivel cultural, de interés nacional o regional en nuestro país. En la práctica, además, el CNTV ayuda a mantener viva la industria audiovisual chilena”.

Ante esta alerta, Marcelo Alonso responde con un dejo de cansancio, como sin entender la decisión de las autoridades de poner restricciones al fondo del CNTV, que este año entregó más de 5 mil millones de pesos para series.

“Son cosas que no se entienden. Dorothy Pérez es la única persona que me interesa; es la única que tiene sentido común en este país. Esa mujer tiene un enorme sentido común republicano. Todo lo demás no lo entiendo: no entiendo el tax audiovisual que debemos tener, no entiendo por qué Uruguay tiene el tax audiovisual y nosotros no. No se entiende nada”, reflexiona Alonso.

En ese punto, para el actor es inentendible que un gobierno de izquierda no haya actuado al respecto y ve un futuro poco prometedor con un gobierno de derecha.

“Se supone que un gobierno de izquierda con una vocación cultural enorme no haría ese tipo de recortes, y ahora se nos viene un gobierno de derecha, que siempre ha tenido más problemas con la cultura. Paradójico. No hay mucha respuesta”.

Pero, a pesar de un futuro complejo para la cultura, Alonso sostiene que la industria local está en muy buen momento. Hace una analogía entre el cine chileno y el fútbol uruguayo.

“Uruguay tiene tres millones de personas y saca grandes futbolistas. Nosotros, que tenemos una industria pequeña, cruzada por el amateurismo, somos capaces de darnos el gusto de no saber qué película mandar a los Oscar, como cuando pasó con El Conde, Los Colonos y La Memoria Infinita. Las tres eran muy buenas”, dice el actor.

Para cerrar la reflexión, Alonso agrega: “La gente piensa que la cultura es algo menor, que sale nomás. No entienden que puede ser una inversión y un gran negocio. Y nunca hay que olvidar que somos un país de mineros, no de grandes negociantes. Entonces, de negocios sabemos poco”.