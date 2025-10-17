Ruy Barbosa cierra en el Top 5 del Rally2 su participación en el campeonato mundial: “Vi todos los defectos y detalles para poder llegar mejor preparado al Dakar”

El piloto nacional finalizó noveno en su clase en la última fecha en el desierto africano y cerró en el quinto lugar su participación en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country 2025 en la categoría Rally2. "Muy contento con estos cinco días de carrera, muy positivo", aseguró Barbosa al finalizar la competencia.

Este viernes finalizó la quinta y última fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country (W2RC), que tuvo a seis chilenos corriendo en motos en Marruecos: Ignacio Cornejo que compitió en RallyGP y Ruy Barbosa, Tomás de Gavardo, Andro Korlaet, Gabriel Balut, John Medina que participaron en el Rally2.

En la etapa final disputada en Erfoud, que comprendió 216 kilómetros de especial y 95 de enlace, Ruy Barbosa finalizó noveno y cerró su primera temporada profesional en el W2RC ocupando el séptimo lugar de la fecha a +01:05:34 del ganador de la general absoluta, Edgar Canet.

“Hoy día fue una etapa compleja, muy rápida, muy peligrosa, así que bajé un poco el ritmo, pero terminé bien posicionado. Muy contento con estos cinco días de carrera, muy positivo, aprendí mucho y vi todos los defectos y detalles para poder llegar mejor preparado al Dakar. Muy contento de haber salido sano y salvo, sin ninguna caída fuerte, así que feliz”, sostuvo Barbosa al finalizar el campeonato.

La gran temporada de Ruy Barbosa en el Campeonato Mundial de Rally

Así, arriba de su Honda CRF 450 RX Rally Edition del equipo holandés HT Rally Raid, Barbosa abrochó el quinto lugar en el campeonato mundial de la categoría con 35 puntos.

Cabe destacar que Barbosa solo disputó tres de las cinco fechas del circuito internacional y aún así consolidó una alta clasificación en la categoría. Y es solo su primer año compitiendo profesionalmente en el W2RC.

Esta última actuación se suma al cuarto puesto en la clase Rally2 tanto en el Abu Dhabi Desert Challenge -11° en la general- como en el Rally Safari de Sudáfrica -12° en la general-, lo que grafica una sólida evolución en su primera competencia de este tipo.

Con vasta experiencia en enduro, Ruy Barbosa llega con buenas sensaciones y preparación para afrontar su primera experiencia en el Dakar, que se disputará en Arabia Saudita entre el 3 y 17 de enero del 2026.





