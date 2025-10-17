“Reunión de Superados” lo más visto y “Detrás del Muro” supera al nuevo reality de Mega en la reñida competencia del rating del jueves

Mega y Chilevisión protagonizaron una reñida competencia en el horario prime: la nueva teleserie "Reunión de Superados" lideró el rating, seguida por el programa humorístico "Detrás del Muro", mientras que el reality "El Internado" no logró mantener el primer lugar de su debut.

Una ajustada jornada entre Mega y Chilevisión: ambos canales se enfrentaron en el horario prime con teleseries, el programa de humor “Detrás del Muro” y el nuevo reality “El Internado”.

Según el rating diario entregado por Kantar IBOPE Media, el programa más visto de la jornada del 16 de octubre fue la nueva teleserie “Reunión de Superados”, la apuesta nocturna de Mega que tomó la posta de “Los Casablancas” y que ha tenido un gran desempeño desde su estreno.

El segundo lugar fue para “Detrás del Muro”, la propuesta humorística de Chilevisión, que ha logrado crecer en audiencia en sus emisiones de jueves, cautivando al público con sus sketches contingentes. En su emisión de ese día, alcanzó 627 mil personas en rating.

En el mismo horario de transmisión, entre las 22:37 y las 00:56 horas, TVN tuvo un promedio de 205 mil personas y logró un alcance de 814 mil; Mega obtuvo un rating de 498 mil televidentes y un alcance de 1,6 millones y Canal 13 llegó a 473 mil personas en promedio y tuvo un alcance de 1,1 millones.

Durante el capítulo más reciente del estelar de humor de Chilevisión, estuvo como invitada Raquel Argandoña, quien pasó por diversos momentos divertidos, como el sketch de “Fiebre de Baile Presidencial”, donde se presentaron todos los candidatos a La Moneda, además de una entrevista con Ruperto en “Rupertamente Hablando”, la que finalizó con la presencia de Paty Cofré, como la muñeca La Quintrala.

El buen desempeño del programa logró superar a la gran apuesta de Mega para este segundo semestre, el reality show “El Internado”, que estrenó el lunes ganando en su horario, pero no pudo mantenerlo durante el resto de la semana, cayendo incluso al séptimo lugar de lo más visto de la jornada, por debajo de la teleserie turca del mismo canal, “Corazón Negro”.

El reality de Mega, conducido por Tonka Tomicic, marcó 525 mil personas en rating y un alcance de 1,4 millones durante su emisión. Las otras teleseries de Mega, “El Jardín de Olivia” y “Aguas de Oro”, quedaron en el tercer y cuarto lugar más visto del día, respectivamente.