Ausencias de Ministro Cordero en la Comisión de Deportes indigna a diputados: “La intención de que la familia vuelva al estadio sólo se transforma en un slogan”

Diputados de la Comisión de Deportes reclaman que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se ha ausentado en reiteradas ocasiones de la iniciativa para legislar en torno a la crisis de seguridad en los estadios. "Es muy irresponsable e irrespetuoso por parte del ministro, el no asistir a más de diez citaciones, donde necesitamos conocer su opinión desde la perspectiva de la seguridad", reclama el diputado presidente de la Comisión, Jorge Guzmán.

Por Sebastián Molina y Colomba Bolognesi

Diputados de diversos sectores reclaman que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, no ha asistido en reiteradas veces a las reuniones que ha sido convocado por la Comisión de Deportes. En la instancia se debía discutir materias relacionadas a “la violencia en los estadios y las externalidades negativas que ocurren cuando se realizan grandes eventos deportivos”, se lee en el oficio presentando por los integrantes al Gobiero, a través de la Segpres. Los diputados apuntaron la conducta del ministro como “una falta de respeto, tanto para la ciudadanía como para esta institución”.

Se trata de “reiteradas ausencias del Ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero Vega, ante las invitaciones formuladas por esta Comisión para asistir a las sesiones ordinarias de fechas 17 de junio; 1, 8, 15 y 22 de julio; 5 de agosto, 9 de septiembre y 7 de octubre del año en curso”, agregan. Aunque el reclamo suma ocho ausencias, los diputados aseguran que la cifra ha seguido en aumento desde la redacción del oficio.

El presidente de la Comisión, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), manifestó su malestar respeto a las inasistencias del ministro. Según afirma a The Clinic, la justificación del jefe de la cartera de Seguridad “siempre es la misma, compromisos impostergables que finalmente no conocemos cuáles son”.

“Es muy irresponsable e irrespetuoso por parte del ministro, el no asistir a más de diez citaciones de la comisión de Deportes. Necesitamos conocer su opinión desde la perspectiva de la seguridad en temas sensibles como el fútbol. Como también, respecto de los delitos que se cometen en las inmediaciones de los estadios”, añade el diputado.

“El silencio del ministro se hace cómplice de un gobierno que mira para el lado respecto de una crisis que destruye lo más valioso del deporte”

El presidente de la comisión reclama que “el Ministerio de Seguridad, nace con la promesa de especializarse en enfrentar los delitos, hasta ahora, seguimos esperando. Hoy en día la jefatura del organismo que reemplaza a Estadio Seguro está vacante a más de seis meses del fin del plan. La idea de la presencia del ministro era justamente tratar temas como la violencia en los estadios”.

“Cada vez tenemos más casos de violencia, armas y muerte en el fútbol profesional y en el fútbol amateur. El ministro no ha sido capaz de plantearle a la Comisión y a Chile cuál es el plan para enfrentar esta situación”, añade el diputado.

“No avanza la ley de seguridad en los estadios y el silencio del ministro se hace cómplice de un gobierno que mira para el lado respecto de una crisis que destruye día a día los más valioso del deporte”, sentencia el presidente de la iniciativa.

La diputada Erika Olivera (Partido Demócratas) también acusa que “el ministro Cordero ha sido sistemático en faltarle el respeto a la comisión de Deportes y al poder legislativo. En todas las oportunidades se ha excusado por problemas de agenda”.

“Enfrentamos una situación crítica. Hemos tenido muertes, heridos y vecinos que viven verdaderas tragedias cada fin de semana por los desmanes en torno a los recintos deportivos. No se trata solo de un problema del fútbol, sino de seguridad pública y convivencia ciudadana”, afirma la diputada.

“Resulta alarmante que, a más de seis meses del término del plan Estadio Seguro, la jefatura del nuevo organismo encargado de reemplazarlo siga vacante. Esa falta de conducción refleja la ausencia de prioridad del Ejecutivo a un problema que está desbordando a las comunidades y poniendo en riesgo vidas. Chile necesita un compromiso político real, de lo contrario la intención de que la familia vuelva al estadio sólo se transforma en un slogan“, setencia.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública aseguran a The Clinic que el ministro ha dado las explicaciones correspondientes cada vez que ha debido ausentarse.