Polémica por proyecto de Boric para crear un “Central Park” en Punta Arenas: cores acusan tasación “trucha” en proceso de expropiación

Fue el mandatario quien anunció la expropiación de dicho terreno, de manera de instalar un parque de más de 20 hectáreas con lagunas, un museo y un Arena para espectáculos. Si bien el Ministerio de Vivienda se habría comprometido inicialmente a financiar la totalidad de la compra del antiguo Club Hípico, el curso del trámite cambió y la cartera solicitó que el Gobierno Regional de Magallanes aportara $10 mil millones de los más de $21 mil millones totales de los recursos para adquirir el terreno. La molestia de algunos consejeros regionales no radica en la solicitud de fondos, sino en que acusan que la tasación del terreno superaría casi el triple su valor real.

“Les quiero contar a todos los magallánicos y magallánicas, en particular a la gente de Punta Arenas, que he decidido comenzar el proceso de expropiación del Club Hípico para que lo destinemos a un parque para la ciudad, que sea nuestro propio Central Park”, dijo el Presidente Gabriel Boric en medio de su visita a su tierra natal en junio de 2024.

La iniciativa estrella del mandatario busca convertir el antiguo Club Hípico en un pulmón verde -de 20 hectáreas- para los habitantes de la región. El proyecto considera la instalación de un museo, lagunas y un Arena para realizar espectáculos, además de extensas áreas de vegetación nativa.

Esas palabras no quedaron solo en el papel, pues el miércoles recién pasado el Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena sostuvo una sesión extraordinaria para discutir el presupuesto de 21.832 millones de pesos destinado a la compra del terreno. En una acalorada sesión, el consejo aprobó el proyecto.

Sin embargo, el acto no estuvo exento de polémicas, ya que, según informó el medio El Magallanes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se había comprometido inicialmente a financiar la totalidad de la compra, pero posteriormente solicitó al Gobierno Regional de Magallanes aportar con $10.000 millones.

De acuerdo con el informe publicado por el medio, el 3 de septiembre de este año el ministro de Vivienda, Carlos Montes, informó al Serviu Magallanes sobre la situación presupuestaria para la adquisición —mediante expropiación— del terreno del Club Hípico de Punta Arenas: “Considerando el escenario presupuestario actual y las prioridades del sector Vivienda, se indica que no existe disponibilidad presupuestaria para financiar la adquisición del terreno mencionado”.

Posteriormente, el ministro explicó que “una parte de los recursos proviene del aporte del Gore Magallanes (MM$10.000), y el resto será solicitado por Minvu a Dipres como inyección de recursos adicionales al Serviu Magallanes”.

El conflicto, comentan fuentes del CORE, no radicó tanto en el traspaso de fondos, sino en las sospechas de una sobretasación del terreno. Durante la sesión, el consejero regional por la provincia de Última Esperanza, Max Salas (independiente en cupo Chile Vamos), alegó contra la “tasación trucha” del terreno, afirmando que “no vale más de $8 mil millones”. Según Salas, el valor habría sido inflado artificialmente con el fin de indemnizar a los accionistas del Club Hípico.

“¿Cuánto creen ustedes que vale el negocio de las carreras de caballos? ¡Deberían donarlo y pagarle al Estado de Chile por recibirlo!”, exclamó con vehemencia el core. Tras la votación —que aprobó el aporte de los $10.000 millones con una división interna—, Salas acusó a los otros miembros del consejo de “regalar los recursos de los más pobres” y añadió: “Ustedes se lo regalan a los ricos… ¡Ellos están celebrando con el whisky en la mano!”.

En la misma línea, aseguró que “no me voy a quedar tranquilo hasta que esto se detenga”.

Por su parte, Juan Morano Cornejo (DC), core y exalcalde de Punta Arenas, evitó referirse directamente a un eventual sobreprecio y señaló que su principal preocupación es que “este espacio llegue al Estado”.

“Quisiera que se cumpliera lo que dijo Boric. Eso soñé, pero no se ha podido. No queremos que sea un lugar para los más pudientes”, expresó. Además, Morano subrayó que “esta es la última oportunidad para que se expropie”.

A pesar de las polémicas, el seremi de Vivienda y Urbanismo de la región, Marco Uribe, celebró al decisión del CORE: “Esta aprobación marca un antes y un después para Punta Arenas. Se ha dado un paso decisivo para que la ciudad cuente con un gran espacio público donde puedan desarrollarse los proyectos más anhelados por la comunidad. Agradecemos al Gobierno Regional, al gobernador y a las y los consejeros por esta decisión que nos permitirá recuperar un terreno emblemático para el uso libre de la ciudadanía”.