“Un exterior crujiente y adictivo”: la marraqueta chilena se luce en distintos listados sobre los mejores panes del mundo 

Durante la presente semana, la marraqueta apareció en dos listados que destacan a los mejores panes del mundo. En un universo con amplia presencia de elaboraciones europeas y asiáticas, el pan chileno fue uno de los pocos de Sudamérica en aparecer.

La marraqueta nuevamente fue destacada a nivel internacional. Y es que durante la presente semana, este tradicional pan chileno apareció en dos listados que reúnen a los mejores panes del mundo.

Uno de esos listados que destacó a la marraqueta fue el “50 of the world’s best breads” publicado por CNN Travel. Se trata de un amplio reportaje a cargo de Jean Rose Smith, pastelera y escritora que ha viajado por distintos rincones del planeta para investigar y generar contenido sobre gastronomía.

En este caso, la investigación deriva en una selección de 50 mejores panes, pero sin hacer orden tipo ranking.

En su selección, Jean Rose Smith entrega la siguiente reseña del pan chileno: “Dividida en cuatro lóbulos, la marraqueta tiene un interior pálido y esponjoso, pero la esencia de este omnipresente panecillo es la corteza. Los panaderos introducen una bandeja con agua en el horno para lograr un exterior crujiente y adictivo, una de las partes favoritas de la marraqueta para muchos chilenos”.

En la descripción también aborda el protagonismo de la marraqueta en la cultura popular chilena, comentando lo siguiente: “Es una parte nutritiva de la vida diaria, hasta el punto de que cuando un chileno quiere describir a un niño nacido en una vida de abundancia, podría decir ‘nació con la marraqueta bajo el brazo'”.

Cabe consignar que este listado está ampliamente dominado por elaboraciones de Europa y Asia. La marraqueta es uno de los pocos sudamericanos que fue considerado. Los otros son el pão de queijo brasileño y la arepa venezolana.

La marraqueta entre los mejores panes del mundo según Taste Atlas

La marraqueta también apareció entre los mejores panes del mundo en un reciente listado publicado Taste Atlas, reconocido sitio de contenido gastronómico.

Como es sabido, en este caso se trata de una selección tipo ranking. De dicho modo, la marraqueta chilena fue ubicada en el puesto 17.

Y al igual que en la reseña de CNN Travel, el exterior de la marraqueta acaparó elogios. “La corteza es tan apreciada que algunos incluso la desmigan antes de consumirla”, plantea la descripción de Taste Atlas sobre el tradicional pan chileno.

Foto: Agencia Uno

En este caso también hubo amplio dominio de elaboraciones asiáticas y europeas. En el podio fueron ubicados el butter garlic naan de India, el amritsari kulcha también de India y el roti canai de Malasia.

A nivel sudamericano, además de la marraqueta, aparecen los siguientes panes entre los 50 mejores según Taste Atlas: pan de bono (4), almojábana (31), pan de queso (46) y pan de yuca (48), todas ellos de Colombia, y el pão de queijo de Brasil (9).