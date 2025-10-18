“Miro más hacia la derecha”: Carlo Siri anuncia su apoyo a Kast pese a su efusivo encuentro con Matthei en el preestreno de “La Fuente”  

El empresario cuya experiencia durante el estallido social inspiró la película "La Fuente", sostuvo que "Matthei es una persona inteligentísima, con un capacidad de administración grande, pero ella no es todo, es ella y quienes la acompañan. Y en el quienes la acompañan es donde yo ya tuve una mala experiencia".

Compartir

Carlo Siri, empresario cuya experiencia durante el estallido social inspiró la película “La Fuente”, anunció que votará por José Antonio Kast en las próximas presidenciales, pese a tener un efusivo encuentro con Evelyn Matthei en el preestreno del citado filme.

Tras el Avant Premiere que se llevó a cabo el jueves en el Teatro Oriente de Providencia, donde Matthei fue la única candidata presidencial que dijo presente (todos estuvieron invitados, según la organización), Siri manifestó su apoyo a Kast.

Al argumentar su postura, el dueño de “La Antigua Fuente” destacó a Matthei como figura individual, sin embargo manifestó profundas críticas hacia los partidos de Chile Vamos.

“Yo creo que Evelyn Matthei es una persona inteligentísima, con un capacidad de administración grande, pero ella no es todo, es ella y quiénes la acompañan. Y en el quienes la acompañan es donde yo ya tuve una mala experiencia, porque los que acompañaban a Piñera eran los mismos y lo dejaron solo. Y dejaron solos también a Carabineros, no los protegieron nunca políticamente”, sostuvo Siri en entrevista con El Líbero.

“Por eso yo miro más hacia la derecha y miro hacia Kast. Voy a votar por él, porque creo que ahí puede haber un cambio radical en ese aspecto”, complementó el empresario que en 2023 tuvo fallidas conversaciones con Renovación Nacional para ser candidato al Consejo Constitucional.

Siri no se quedó ahí y profundizó sus críticas hacia Chile Vamos. “No quiero ofender a nadie, pero si Sebastián Piñera hubiese sido el capitán de la Esmeralda y sus tripulantes todo Chile Vamos, primero que nada no habría sucedido el abordaje, se habría entregado el buque y vamos negociando para ver cómo zafamos”, estableció.

El abrazo entre Matthei y Siri en el preestreno de “La Fuente”.

Las palabras de Matthei

Evelyn Matthei, a través de sus redes sociales, destacó su encuentro con Carlo Siri en el preestreno de “La Fuente”, donde también estuvo con otras figuras de Chile Vamos como el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y el alcalde de Providencia Jaime Bellolio (UDI)

“Esta tarde, asistí al Avant Premiere de La Fuente, película chilena inspirada en la historia de Carlos Siri, dueño de la Antigua Fuente en Plaza Italia”, escribió Matthei en una publicación en Instagram, en la que también compartió fotos de su encuentro con Siri.

“Con esfuerzo y esperanza, miles de emprendedores resistieron a la violencia vivida durante el 18 de octubre. Los dejo invitados a verla desde el 4 de diciembre en todos los cines del país”, añadió.