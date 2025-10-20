Tras su éxito en el Tiny Desk, Prime Video revela la fecha de estreno de la película “31 Minutos”

El noticiero más querido de la televisión chilena vuelve a la acción con su primera película navideña. “31 Minutos: Calurosa Navidad” llegará el 21 de noviembre a Prime Video, marcando el esperado regreso de Tulio, Bodoque, Patana y Juanín, tras su aclamado paso por el Tiny Desk

“31 Minutos” regresa a la pantalla con su nueva película. Prime Video anunció la fecha de estreno y el póster oficial de la próxima producción de la banda de títeres encabezada por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Juanín, tras su exitoso debut en el Tiny Desk, donde conquistaron a públicos de todas las edades.

La película, titulada “31 Minutos: Calurosa Navidad”, llegará a la plataforma el 21 de noviembre. Actualmente, Prime Video ya cuenta en su catálogo con los 37 episodios remasterizados de 31 Minutos y con su primera película, disponible en toda América Latina.

Creada por la dupla formada por Álvaro Díaz (31 Minutos, El Bosque de Karadima) y Pedro Peirano (31 Minutos, Perry Mason), la serie es una producción de APLAPLAC.

Conocido por su humor ingenioso, sus inolvidables canciones originales y sus entrañables personajes, 31 Minutos parodia el formato de un noticiero, combinando entretenimiento con un sutil comentario social —y con un conejo rojo muy astuto y ludópata—.

Estrenado originalmente en 2003, el programa ha recibido un amplio reconocimiento no solo por sus episodios televisivos, sino también por sus álbumes musicales, presentaciones en vivo en toda América Latina, incursiones en cine, teatro y un museo itinerante que agotó entradas en Chile y México, consolidándose como un fenómeno cultural intergeneracional.

Con el estreno de 31 Minutos: Calurosa Navidad, la cinta se suma al catálogo de producciones latinoamericanas de Prime Video, junto a títulos como Comencemos o Morir, Sayen, Desconectados, Los Sobrevivientes: Colonia Dignidad, La Jauría, Menem, Argentina, 1985, Barrabrava y Noticia de un Secuestro, entre otras.

Los suscriptores de Prime Video podrán disfrutar 31 Minutos: Calurosa Navidad desde la aplicación disponible en smart TVs y dispositivos móviles, con reproducción simultánea en hasta tres pantallas. También se podrá acceder a través de los proveedores Entel, WOM, Movistar y VTR. Además, la plataforma permite descargar los episodios para verlos sin conexión y sin costo adicional. Prime Video está disponible en Chile por $6.490 mensuales, y los nuevos suscriptores pueden obtener más información en primevideo.com