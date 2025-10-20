Todo lo que hay que saber sobre Fauna Primavera 2025 con Weezer, Massive Attack y AURORA: horarios, días y sideshows del esperado festival

El evento confirmó su programación detallada para los días 7 y 8 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial, con presentaciones de Massive Attack, Weezer, Bloc Party, Stereolab, AURORA y otros diecisiete artistas nacionales e internacionales.

El Festival Fauna Primavera ya tiene todo confirmado para su próxima edición. El evento no solo reveló su cartel completo y la programación por días, sino que ahora también presentó los horarios oficiales. En total serán diecisiete artistas los que se presentarán los días 7 y 8 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial. Aún quedan algunas entradas disponibles para ambas jornadas.

La primera jornada se realizará el viernes 7 de noviembre, con apertura de puertas a las 15:00 horas. El show comenzará con los chilenos Fother Muckers a las 15:15, seguidos por los californianos Yo La Tengo, que regresan a Chile después de once años, con una presentación programada para las 16:00.

Luego será el turno de unos ya conocidos del público chileno: Él Mató a un Policía Motorizado, que tocarán a las 17:15, y Mogwai, que se presentarán a las 18:15. Más tarde, James subirá al escenario a las 19:30, antes del esperado regreso de Stereolab, que actuará desde las 20:45 en el escenario Levi’s. La jornada cerrará con Weezer, que se presentará entre las 22:00 y las 23:30, celebrando los 30 años de su emblemático álbum Blue Album.

El sábado 8 de noviembre, el festival abrirá sus puertas al mediodía para dar inicio a una nueva jornada de música en vivo. El primer show estará a cargo de Niebla Niebla a las 13:15, seguido por Candelabro a las 13:45 y Bratty a las 14:30. Posteriormente se presentarán Otoboke Beaver a las 15:15, RY X a las 16:00 y The Whitest Boy Alive a las 17:00. Al caer la tarde, será el turno de Tash Sultana a las 18:00 y AURORA a las 19:15. Finalmente, Bloc Party subirá al escenario a las 20:30, antes del cierre con Massive Attack, que se presentará entre las 21:45 y las 23:30.

Fauna Primavera 2025 será testigo de momentos únicos, como el regreso de Massive Attack, la celebración de los 30 años del Blue Album de Weezer, y el esperado retorno de Stereolab a Sudamérica tras 25 años, quienes llegan con su nuevo disco Instant Holograms On Metal Film.

Fauna Primavera nació en el año 2011 y desde entonces se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes del segundo semestre en Chile. Los talentos más sobresalientes de la escena mundial contemporánea han sido parte del festival, creando un vínculo irrompible entre la música alternativa y los fans chilenos.

Entre los artistas que se han presentado destacan Pulp, Blur, Morrissey, Tame Impala, Franz Ferdinand, Smashing Pumpkins o Phoenix, entre otros. Las entradas están disponibles a través de Fever, con opción de pago en cuotas para clientes BCI y otros bancos.

Además, como es costumbre, Fauna Primavera también tendrá sideshows: la agrupación japonesa Otoboke Beaver, reconocida por su energía desbordante y su estilo punk sin concesiones, ofrecerá un sideshow en Centro de Eventos Blondie el próximo domingo 9 de noviembre.

El grupo Primal Scream, liderado por Bobby Gillespie, será el encargado de abrir el festival Fauna Primavera 2025 con un show paralelo, la cita será el 6 de noviembre en Teatro Coliseo.