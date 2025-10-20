Depolo con $3 millones y subsecretarias con más de $2 millones: los aportes de campaña de autoridades del Frente Amplio a los candidatos del partido

Ministros, subsecretarios y embajadores provenientes del Frente Amplio se han hecho presente en la actual campaña electoral que dispone nombres para el Congreso y La Moneda. Los cinco secretarios de Estado del partido han realizado transferencias, así como también tres subsecretarias y dos representantes de Chile en el extranjero.

Compartir

42 días son los que la plataforma de aportes del Servicio Electoral (Servel) ha estado operativa, en la cual se registran las transferencias que realizan tanto partidos políticos como personas naturales a las candidaturas parlamentarias y presidenciales del próximo 16 de noviembre. Es en esa larga lista de aportes —hay más de 7.500— aparecen varias autoridades del Frente Amplio, ministros incluidos, que han depositado a los candidatos de su partido.

Dos de ellos integran el comité político del Presidente Gabriel Boric. Se trata del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

El jefe de la billetera fiscal depositó $100.000 a la candidatura de Beatriz Sánchez, candidata al Senado por el Maule, el 8 de septiembre. La misma suma depositó, el 29 de septiembre, a la candidata Constanza Schönhaut, quien aspira a representar el distrito 11. Totaliza en aportes $200.000.

Por el lado de Orellana, fue el 22 de septiembre cuando realizó el único aporte que aparece a su nombre en la plataforma. Fue hacia Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio y candidato a diputado en el distrito 12. Depositó $500.000.

Fuera del comité político, pero dentro del gabinete presidencial, también se registran donaciones del resto de ministros que milita oficialmente en el partido. Se trata de Giorgio Boccardo (Trabajo), Javiera Toro (Desarrollo Social) y Francisco Figueroa (Bienes Nacionales).

Boccardo depositó $250.000 a la candidatura de Marco Velarde, carta en el distrito 12, y otros $50.000 para la diputada Javiera Morales, quien va a la reelección en el distrito 28. Su aporte total en la campaña se traduce en $300 mil.

Toro, en tanto, donó a las dos candidaturas del Frente Amplio en el distrito 11 —Schönhaut e Isidora Alcalde—, a quienes depositó $30.000 a cada una. Pero una suma mayor de dinero dejó en Velarde, expresidente de Comunes —partido del que viene Toro y cuyos militantes se trasladaron al Frente Amplio— a quien aportó con $100.000 en dos ocasiones. Ese monto también dejó en la candidatura a la reelección de la diputada Claudia Mix y al intento senatorial de Sánchez. $460.000 es el total de aportes de Toro.

Una trayectoria política similar a la de Toro es la que tiene Figueroa, quien también proviene de Comunes. El titular de Bienes Nacionales también aportó a Velarde, con $60.000, y a Sánchez, con $50.000, totalizando $110 mil en aportes.

Los ministros Orellana y Boccardo. Foto: Agencia UNO.

Los aportes de subsecretarios y embajadores

Dentro del Gobierno también hay donaciones registradas fuera de la titularidad de los ministerios. Así es el caso, por ejemplo, de la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez.

Pérez figura con dos aportes de $400.000 cada uno. Las beneficiadas fueron Isidora Alcalde y Beatriz Sánchez. Su aporte en la campaña ha sido de $800 mil.

Otra subsecretaria es Paula Poblete, quien está a cargo de Evaluación Social (Desarrollo Social). En dos días (16 y 17 de septiembre) desembolsó $200.000 en ocho candidaturas, a las que depositó $25.000 en cada una. Tales aportes fueron para los incumbentes Jorge Brito, Jaime Sáez, y el senador Juan Ignacio Latorre, además de los candidatos Rodrigo Araya (Senado en Magallanes), Romina Cejas (distrito 27), Daniela Dresdner (distrito 20), Alcalde y Sánchez.

También Poblete ha depositado en dos ocasiones a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC). Dos aportes hizo para su campaña: uno fue de $400.000 y el segundo de $100.000. Sus aportes totalizan $700 mil.

El nombre de la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, también figura en la lista de aportes. Son diez los que ha realizado: $1 millón a Diego Ibáñez, candidato a Senador por Valparaíso; $500 mil en dos ocasiones y $20 mil adicionales a Simón Ramírez; $100 mil a la diputada Carolina Tello; $100 mil a la diputada Francisca Bello; $100 mil y $50 mil a Beatriz Sánchez; $60 mil a Schönhaut; y $60 mil a la diputada Gael Yeomans.

Sus transferencias se traducen en $2.490.000.

Y desde el extranjero también han provenido aportes de los embajadores de Chile de distintas locaciones. El embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo, es uno de ellos. $1 millón depositó a Beatriz Sánchez, misma cifra que otorgó a Tatiana Urrutia, candidata a diputada en el distrito 9.

También ha transferido $200 mil a cuatro candidaturas: Cejas, Alcalde, Dresdner y Nataly Rojas. A la diputada Ericka Ñanco le dejó $100 mil, misma cifra que le dejó al diputado Andrés Giordano y a las candidaturas de Latorre, Brito y Sáez. Su aporte total a las campañas ha sido de $3.200.000.

Otro caso de un embajador es el de Diego Vela, quien integra el equipo de la embajada de Chile ante la OCDE, que lidera Hernán Frigolett. Vela, expresidente de Revolución Democrática, ha hecho tres aportes: $250 mil a Sánchez, $150 mil a Urrutia; y $100 mil a Latorre, totalizando $500 mil en aportes.

Y desde el extranjero, Giorgio Jackson, exministro de esta administración y radicado actualmente en Barcelona, España, también han existido transferencias, dos en particular: una para Beatriz Sánchez, de $500 mil, y otra para Jeannette Jara por la misma suma, donando $1 millón para la campaña.