El millonario proyecto que prepara Felipe Ibáñez en pleno corazón de Vitacura: levantará edificio de 15 pisos en terreno de Express de Líder

La inmobiliaria Indesa, vinculada al empresario Felipe Ibáñez Scott, obtuvo luz verde para desarrollar un ambicioso proyecto en Vitacura, en un terreno donde actualmente se emplaza un Express de Líder.

Compartir

La inmobiliaria Indesa, ligada al empresario Felipe Ibáñez Scott —exsocio de la cadena de supermercados Lider—, obtuvo la aprobación para desarrollar un emblemático proyecto en la comuna de Vitacura, en un terreno donde actualmente hay un supermercado Express de Líder, vinculado a Walmart, cerca del Paseo El Mañío y el centro comercial Lo Castillo.

De acuerdo a Diario Financiero (DF), la Dirección de Obras Municipales de Vitacura recientemente concedió el permiso de edificación de la propuesta. Y previamente, la entidad había autorizado la fusión de varios terrenos que conforman el paño donde Indesa levantará el proyecto.

La obra, que se levantará en un terreno de casi cuatro mil metros cuadrados, está compuesta por un edificio de viviendas de 15 pisos y otro de oficinas de ocho niveles, ambos unidos por un núcleo central de escalera, además de otro inmueble correspondiente a un local destinado a cafetería.

Así, la iniciativa ligada a Ibáñez —avaluada en unos US$50 millones— considera 98 unidades de viviendas, doce locales comerciales incluyendo la cafetería y otras 52 oficinas, según consigna DF.

Juan Pablo Bezanilla, gerente general de Inmobiliaria Indesa, comentó a DF que “de concretarse, este proyecto contribuiría a la renovación de un sector tradicional de Vitacura, reconvirtiendo una zona comercial antigua en una espacio que integraría viviendas, comercios y oficinas”.

El diseño de la obra de la inmobiliaria de Ibáñez está a cargo de Mobil Arquitectos, oficina reconocida con el Premio Aporte Urbano (PAU) 2023 y, de acuerdo a Bezanilla, ella “podría significar un aporte a la reactivación de la industria”.