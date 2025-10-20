Jumbo, Paris, Netflix y hasta plataformas de universidades: la caída de Amazon Web Services que afectó a múltiples sitios en Chile

Una falla global en Amazon Web Services provocó la caída de múltiples plataformas en Chile y otros países. Entre los servicios afectados estuvieron Netflix, Reddit, Canvas y sitios de Jumbo y Paris, además de herramientas propias de Amazon como Prime Video y Alexa.

Quienes querían ver una serie, comprar variados productos, ver sus notas en las plataformas de universidades y hasta buscar una película en IMDB se vieron imposibilitados de hacerlo. Todo, a raíz de una caída de Amazon Web Services que afectó a variados sitios web alrededor del mundo, incluyendo a Chile.

Usuarios chilenos comentaron la caída de la app y web de Jumbo junto con Paris. Además de la plataforma Canvas donde los estudiantes universitarios pueden ver sus calificaciones. También se registraron interrupciones en el funcionamiento de Netflix y Reddit.

Los propios servicios de Amazon, incluido su sitio web de compras, Prime Video y Alexa, también se vieron afectados. Si bien algunos sitios web están funcionando, algunos usuarios aún reportan intermitencias.

Según detalló The New York Times, Amazon Web Services reconoció estar experimentando intermitencias y problemas en sus servicios, lo que -en un efecto dominó- afecta directamente el funcionamiento de otras plataformas.

Desde Amazon aseguraron estar trabajando para identificar la causa del problema y que posiblemente esté en la interrupción es un subsistema subyacente que monitorea la salud de sus balanceadores de carga de red utilizados para distribuir el tráfico entre varios servidores para garantizar un mejor rendimiento y capacidad.

Reuters afirmó que las interrupciones en los servidores de Amazon Web Services pueden provocar cortes en sitios web y plataformas (desde aplicaciones de entrega de alimentos hasta plataformas de juegos y sistemas de aerolíneas) que dependen de su infraestructura en la nube. “La razón principal de este problema es que todas estas grandes empresas han dependido de un solo servicio“, aseguró a dicho medio Nishanth Sastry, director de investigación del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Surrey.