La denuncia contra Santiago Morning que remece a la Primera B: Cobreloa acusa a Esteban Paredes de dar instrucciones desde la banca y pide los puntos

Tanto Cobreloa como Magallanes denuncian que Esteban Paredes está dando instrucciones desde la banca en los últimos partidos de Santiago Morning, pese a que no fue inscrito con funciones técnicas. Ambos equipos acompañaron los reclamos con registros audiovisuales del excapitán de Colo Colo, quien por estos días ha sido protagonista en el programa de TV Fiebre de Baile, hablándole a los jugadores desde la cancha. Santiago Morning actualmente es el colista de la Primera B.

En las últimas horas, Cobreloa ingresó una denuncia en el Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Santiago Morning luego del partido disputado el pasado viernes 17 de octubre, que terminó con un triunfo microbusero por 3 a 0 en la Primera B. El reclamo, a nombre del abogado Francisco Moya, es contra un nombre conocido en el fútbol chileno: el exgoleador de Colo Colo Esteban Paredes, quien es director deportivo de Santiago Morning.

“A propósito del partido antes referido, en la banca local -Santiago Morning- se encontraba el señor Esteban Efraín Paredes Quintanilla, quien es un funcionario y dirigente del Club local, y sin embargo, se encintaba apostado en la zona de exclusión, sin motivo ni autorización para ello, pues el señor Paredes no está inscrito como miembro del Cuerpo Técnico, miembro del Cuerpo Médico o como jugador, lo que ya representa una infracción a los artículos 56 y siguientes de las Bases de la Liga de Ascenso (en adelante las “Bases”) relativas a la zona de exclusión”, dice la denuncia a la que tuvo acceso The Clinic.

Y agrega: “Lo más grave, no fue eso, sino que además el señor Paredes Quintanilla además de ser un dirigente, actuó de facto en dicho compromiso como Director Técnico o Director Técnico Ayudante del club Santiago Morning, al pararse al borde del terreno de juego en variadas ocasiones durante el partido a dar instrucciones a sus futbolistas, lo que infringe directamente los artículos 51 y siguientes de las Bases”.

En el documento, el abogado cita el artículo 51º del reglamento que dice explícitamente quiénes pueden estar sentados en el banco de suplentes y que el castigo para quienes lo incumplen es la pérdida de los puntos.

En la denuncia, Cobreloa pide que se sancione con los puntos a Santiago Morning y de una multa de alrededor de $9 millones de pesos (250 UF). Además, el cuadro loíno acompañó el reclamo con un video de los antecedentes.

Cabe destacar que Santiago Morning actualmente es el colista de la Primera B y que no es primera vez que se denuncia a Paredes por estar en la banca de suplentes. En el partido contra Magallanes se le denunció por lo mismo.

La denuncia de Magallanes

La fecha anterior, el 11 de octubre, Santiago Morning jugó contra Magallanes, club que terminó denunciando, a nombre de su presidente, Cristián Ogalde, por la misma situación.

“De acuerdo a la reglamentación vigente esta obligación debe estar finalizada como plazo máximo 80 minutos antes del horario de inicio del partido y no permite cambios salvo aquellos por motivos de fuerza mayor, cambios que solo está facultado para realizar el árbitro del partido, según protocolo que señalan las Bases del Torneo. Todos los profesionales que figuran en la planilla del partido y en consecuencia en banco de sustitutos deben estar debidamente registrados y habilitados para el ejercicio de sus funciones según el “cargo” con el que fueron inscritos en dicha planilla. Concluido este procedimiento por parte de cada uno de los equipos, tanto local y visita, se observa qué, en la planilla del equipo visitante, Santiago Morning, ha sido inscrito bajo el cargo “Otro”, el señor Esteban Efraín Paredes Quintanilla, como consta en fotografía de dicha planilla que se adjunta”, dice la denuncia que fue difundida en los últimos días.

Agrega: “En este caso, el señor Paredes Quintanilla ha sido registrado y habilitado por el Departamento de Registro de la ANFP, para formar parte del cuerpo técnico e integrar el banco de sustitutos en los partidos oficiales del Campeonato de Primera B, temporada 2025, bajo el cargo de “Otro”. Sin embargo, este cargo no lo habilita para ejercer una función técnica, durante un partido oficial del Torneo antes señalado, aún cuando, pudiera tener el título profesional habilitante, o un cargo técnico en el fútbol formativo, pues su contrato debe indicar expresamente dentro de sus funciones, que puede ejercer una labor técnica en el Plantel Profesional del Club Santiago Morning en partidos oficiales de esta Competencia o un anexo de este contrato que lo indique claramente, el que deberá estar registrado además, oportunamente en la ANFP”.

En el texto, Ogalde argumenta que “el contrato del señor Paredes Quintanilla como director deportivo no lo habilita, en caso alguno, para dar instrucciones desde la banca, en el campo de juego, durante un partido oficial, asumiendo funciones propias, exclusivas y excluyentes del Director Técnico y/o Ayudante del mismo, calidades que el señor Paredes Quintanilla no tiene respecto del Primer Equipo Masculino de Santiago Morning. En el caso particular, según consta en el registro audiovisual de dicho partido que se adjunta (video), el señor Paredes Quintanilla, abandona el banco de sustitutos en reiteradas oportunidades, acercándose a los límites del campo de juego claramente con la intención de entregar, recomendaciones, consejos o instrucciones de carácter técnico a los jugadores de Santiago Morning, lo que se repitió durante todo el desarrollo del partido, así como también en los momentos en que por diversos motivos, el árbitro detuvo temporalmente el partido. Estas acciones también las desarrolló en el partido anterior jugado por su club, entre Santiago Morning y Santiago Wanderers, bajo las mismas características según consta en el registro audiovisual que se adjunta”.

Paredes respondió al reclamo de Magallanes. “No tienen nada que reclamar porque tenemos todo en orden. Si hacen denuncias habrá que esperar al tribunal, pero nosotros estamos tranquilos porque tenemos todo en orden”, aseguró.