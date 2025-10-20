No todo está dicho en la Copa Chile: Deportes La Serena denuncia a Limache por no sumar los minutos Sub 23 en la semifinal de vuelta y piden el triunfo por 3 a 0

The Clinic tuvo acceso a la denuncia del cuadro Papayero ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por incumplimiento en la suma de minutos Sub 23 de Deportes Limache. El documento solicita que se declare a "Deportes La Serena como ganador del partido disputado entre ambos clubes el pasado día 12 de octubre por el marcador de tres goles a cero", lo que clasificaría al equipo de la cuarta región a la final de la Copa Chile.

El pasado 12 de octubre, Deportes Limache goleó con categoría a Deportes Las Serena por 6 a 1 (8 a 1 en el global) y clasificó a la final de la Copa Chile, donde se medirá a Huachipato para determinar al campeón del torneo, que clasificará como Chile 4 a la Copa Libertadores de 2026.

Sin embargo, una denuncia del cuadro Papayero al Tribunal de Disciplina de la ANFP pone en suspenso la llave definitoria: los de la cuarta región acusaron a Limache por no sumar los minutos Sub 23 en la semifinal de vuelta y piden el triunfo por 3 a 0, lo que le entregaría el paso a la final a Deportes La Serena.

La denuncia de Deportes La Serena

Según el documento al que tuvo acceso The Clinic, Deportes La Serena argumenta que “resulta evidente que en el presente caso, Deportes Limache infringió la referida norma, en la medida en la que sus jugadores nacidos después del 1 de enero del año 2002 totalizaron tan sólo 113 minutos en cancha”.

Cabe señalar que tres juveniles de Deportes Limache disputaron el encuentro, pero no sumaron los 130 minutos que estipula el reglamento: Mateo Guerra disputó 77 minutos, y Luis Felipe Hernández y Bastián Silva -que entraron al 72′ del complemento- disputaron 18 minutos cada uno.

Así, y como recalca la denuncia, “resulta irrefutable que el Denunciado sólo alineó a sus futbolistas nacidos después del día 1 de enero de 2022 durante un lapso total de 113 minutos, circunstancia que infringe las normas de la Copa Chile y que debiesen conducir a la imposición de una sanción inmediata en contra de Deportes Limache”.

La sanción impuesta en caso de no cumplir con el reglamento

El caso de Agustín Arce, que fue citado por la selección chilena para el amistoso frente a Perú

A su vez, la denuncia subraya que “Deportes Limache no puede refutar esta infracción normativa aludiendo a la citación del Sr. Agustín Arce -nacido el 24 de enero de 2005- a la Selección Nacional de Chile para la disputa de un partido amistoso frente a Perú, llevado a cabo el pasado día 10 de octubre de 2025 y enmarcado dentro de la Fecha FIFA de dicho mes”.

Y es que el mismo artículo 31 señala que si un jugador juvenil “fuera citado a alguna selección nacional chilena, no pudiendo participar por su club, se contabilizarán igualmente como disputados por cada jugador citado 65 minutos en total en dicho partido”.

Pero según la denuncia, este no es el caso. “En este sentido, considerando que el partido amistoso para el cual fue convocado el Sr. Arce se disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida –es decir, no sólo dentro de la misma confederación en la que Deportes Limache se encuentra inscrito, sino que incluso dentro del territorio nacional de su misma federación- resulta evidente que, aproximadamente a las 22:00 horas del día 11 de octubre de 2025, el jugador había reasumido sus deberes para con dicho club y, por tanto, ya se encontraba plenamente disponible para participar en sus compromisos oficiales”, afirma el documento.

Y agrega: “El Sr. Arce no disputó ni siquiera un minuto del partido en cuestión ni reportó ninguna lesión ocasionada durante su citación, por lo que tampoco se configura la única excepción contemplada a la regla general contenida en el artículo 31 de las Bases, en virtud de la cual se permite que un jugador juvenil pueda computar 65 minutos de participación en el partido inmediatamente siguiente al término de la citación a una Selección Nacional chilena si es que hubiere resultado lesionado durante su respectiva convocatoria”.

La petición de Deportes La Serena al Tribunal de Disciplina de la ANFP es clara: “Tener por presentada la denuncia, someterla a consideración y proceder a sancionar a Deportes Limache por la infracción al artículo 31 de las bases de la Copa Chile, declarando así a Deportes La Serena como ganador del partido disputado entre ambos clubes el pasado día 12 de octubre por el marcador de tres goles a cero”.