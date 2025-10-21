58 multas por más de $154 millones en 2025: la fiscalización de la Dirección del Trabajo a los 32 clubes profesionales del fútbol femenino

El organismo concluyó la tercera fiscalización nacional a los equipos de Primera y Segunda División y aplicó 58 multas por incumplimientos en condiciones laborales y de seguridad. "Progresivamente, la Dirección del Trabajo ha estado velando por el cumplimiento de la normativa laboral, previsional y de seguridad en el trabajo y se han aplicado las sanciones en forma oportuna", aseguró la directora (s) del Trabajo, Carolina Campos.

La tercera fiscalización nacional de la Dirección del Trabajo (DT) al fútbol femenino profesional, realizada entre marzo y mayo de 2025, y aplicó 58 multas por un total de $154.364.529 a los 32 clubes de la Liga Femenina y Ascenso.

Según el balance del organismo, todos los equipos contaban con el 100% de contratación exigida por la Ley N°21.436 -que exige un contrato entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino-, con la excepción de Audax Italiano, que no cumplía con este estándar.

Pero la DT detectó incumplimientos relacionados con higiene, seguridad y condiciones laborales, tales como falta de registros de asistencia, ausencia de camarines adecuados y no entrega de elementos de protección personal.

Las observaciones de la Dirección del Trabajo al fútbol femenino

La DT realizó 28 fiscalizaciones y hubo seis materias -de 26 en total que observaron- con tres sanciones o más:

No llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo (10).

No proporcionar a las trabajadoras, libres de todo costo y cualquiera sea la función que estas desempeñen, los elementos de protección personal (10).

No dotar de vestidores y/o guardarropas fijo o móvil (5).

No disponer de duchas con agua fría y caliente (3).

No proporcionar elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir (3).

No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización (3).

Cabe señalar que, en comparación con años anteriores, se observa una tendencia de disminución en las multas: $225 millones en 2023, cuando se exigía el 50% de formalización a los clubes; $184 millones en 2024, con la cuota del 75%. Este año la ley alcanza la totalidad de los planteles, y la suma de las multas disminuyó.

La directora (s) del Trabajo, Carolina Campos, informó que “progresivamente, la Dirección del Trabajo ha estado velando por el cumplimiento de la normativa laboral, previsional y de seguridad en el trabajo y se han aplicado las sanciones en forma oportuna; eso ha implicado también que los equipos de Primera y Segunda División hayan ido ajustándose a lo que establece la ley”.

Por su parte, Javiera Moreno, presidenta de Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (ANJUFF), señaló que “este hito marca la apertura de una nueva etapa. Los resultados de la fiscalización reflejan que, aunque alcanzamos el 100% de contratos, todavía persisten desafíos en las condiciones de trabajo”.

Y agregó: “Es fundamental que los clubes, junto al gremio, avancen en establecer condiciones mínimas que no solo eviten que estas multas se transformen en recursos perdidos, sino que se conviertan en inversión para el desarrollo del fútbol. Solo así podremos garantizar que las jugadoras rindan en el más alto nivel y que la liga se proyecte como una actividad sostenible, capaz de generar más oportunidades económicas tanto para ellas como para los propios clubes”.









