Suben los despidos asociados a necesidades de la empresa: casi 300 mil casos en los primeros siete meses del 2025

Según registros de la Dirección del Trabajo (DT), las desvinculaciones asociadas a necesidades de la empresa han vuelto a crecer. En julio de este año, los despidos de este tipo sumaron un total de 44.183. Esto implicó un aumento de 18,5% con respecto al mismo mes del año anterior.

Entre febrero y julio de este año, las cartas de aviso por esta causal, muestran una evolución de aumentos en cinco meses, de un total de seis. “Predomina una tendencia de expansión, con alzas de hasta un 20%, lo que da cuenta de una mayor utilización de esta causal por parte de los empleadores”, advierte la DT.

Además, desde el comienzo de este año hasta julio, se observan 297.503 despidos por necesidades del empleador, lo que representa un aumento del 5,5%.

Los términos de contrato por necesidades de la empresa, causal del artículo 161 N°1 del Código del Trabajo, se asocian a procesos de reducción de personal, modernización, bajas en la productividad o cambios en las condiciones del mercado, que hagan necesario el despido de uno o más trabajadores.

Las cifras de despidos asociados a necesidades de la empresa “reafirman el escenario de debilidad del mercado laboral”

Para El Mercurio, el investigador del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, José Acuña, hace un llamado a vigilar la evolución de las cifras de destrucción de empleos. “La tendencia al alza que se veía en los últimos meses en los despidos por necesidades de la empresa se confirma, siendo este el quinto mes con aumentos anuales consecutivos”, asegura el experto.

“Si bien estas cifras son volátiles, este es el segundo mes consecutivo con incrementos anuales cercanos al 20%, por lo que se debe prestar atención a los siguientes meses al ritmo al que están aumentando estas cifras”, añade Acuña.

Las cifras de la DT, “reafirman el escenario de debilidad del mercado laboral, donde además del bajo crecimiento, se le suma la arista del incremento de costos laborales”, sentencia Acuña.