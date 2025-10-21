“Dejen de destruir árboles”: La criticada remodelación de la plaza de Chillán que cambiará 14% del arbolado por cemento

Se aprobó recientemente un proyecto para remodelar la plaza de Chillán, el cual buscará cambiarle la cara al centro de la ciudad. El único reparo que ha generado en la comunidad es que, a diferencia de como está ahora, se reducirían los espacios verdes para la generación de veredas para transformarlo en un paseo. Según el alcalde, la cantidad de árboles apenas disminuye en un 14% y que hay cerca de 20 que están a punto de caer de todas formas.

La plaza de Chillán será remodelada, según informó el municipio, y se buscará mejorar la accesibilidad, la iluminación y las áreas verdes en un proceso que incluyó participación ciudadana.

Sin embargo, pese al anuncio de la municipalidad, en Twitter el debate se lo tomó otra polémica: por qué se priorizó un proyecto que disminuye la cantidad de árboles que tiene actualmente la plaza.

“Dejen de destruir árboles y cambiarlos por cemento. Es una plaza no una calle”, publicó una usuaria en X (ex Twitter).

“En una ciudad donde no hay parques urbanos o puntos verdes, hacerle esto a nuestra Plaza de Armas sería un error. Deberían someterlo a consulta ciudadana”, sumó otro usuario.

Sin embargo, el alcalde Camilo Benavente defiende la iniciativa, indicando que hay cerca de 20 ejemplares que se deben cortar porque están a punto de caer. Lo mismo dijo en el concejo municipal de la semana pasada, donde concejales también le plantearon sus dudas por el proyecto.

Render del nuevo proyecto para remodelar la plaza de Chillán.

Crédito: Municipalidad de Chillán.

Incluso desde la municipalidad en conversación con La Fontana defendieron el proyecto, asegurando que hubo participación con los vecinos, y la jefa de proyectos de Secpla, Carolina Alvar, indicó que “la preservación de las áreas verdes existentes fue una de las principales solicitudes planteadas por la comunidad”.

Las obras contempla una intervención sobre una superficie aproximada de 29 mil metros cuadrados, con mejoras en la accesibilidad y seguridad. Y respecto de la disminución del arbolado, desde la alcaldía defendieron que es apenas una reducción del 14%.

Mientras que el nuevo proyecto contaría con nueva iluminación, mobiliario urbano, mejoramiento de áreas verdes, manejo de arbolado, pavimentos, y sistemas sanitarios y de aguas lluvias, entre otros.

Foto de archivo de la Plaza de Armas de Chillán. 2021.

Crédito: JOSÉ CAMPOS / AGENCIA UNO

Alejandra Bosch, académica de la escuela de Arquitectura de la UC especialista en arquitectura del paisaje, menciona que si bien hay lugares donde por crisis climática es compleja la mantención del pasto por el calor, lo que se debe priorizar en las intervenciones urbanas y plazas, en general, es la generación de sombra mediante arbolado.

“Lo que uno más tiene que hacer es plantar árboles”, menciona Bosch, quien asegura que si bien de todas formas no hay que demonizar el pasto, el tema de los árboles es algo por lo que se debe mostrar preocupación: “El árbol baja la temperatura mucho más que cualquier otra cosa. Genera sombra, genera el sentido de apropiación para las personas, que también es importante. Genera un sentido de identidad, es muchísimo mejor en ese sentido”.