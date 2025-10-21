Dictan prisión preventiva para exfuncionario de Carabineros por red de coimas en planta de revisión técnica

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó medidas cautelares para ocho imputados, entre ellos un exfuncionario de Carabineros, en una investigación por cohecho y emisión de certificados fraudulentos en una planta de revisión técnica automotriz.

Este lunes 20 de octubre, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas determinó las medidas cautelares para 8 imputados —entre ellos, un funcionario de Carabineros— implicados en una investigación por cohecho y otros delitos descubiertos en una planta de revisión técnica automotriz.

Los siete trabajadores quedaron en libertad bajo la medida de cautelar de arraigo regional. En cambio, enviaron al exfuncionario de Carabineros a prisión preventiva.

De acuerdo con El Pingüino, el Ministerio Público indaga posibles irregularidades en la emisión de certificados de revisión técnica que habrían permitido la circulación de vehículos que no cumplen con la normativa vigente.

Por otro lado, La Prensa Austral asegura que, según antecedentes de Carabineros, los trabajadores cobraban coimas por emitir certificados fraudulentos.

Así, la investigación continuará en los próximos meses, periodo en el que se van a recopilar nuevos antecedentes para esclarecer la participación de cada uno de los involucrados.

El operativo policial

El pasado miércoles 15 de agosto se realizó un amplio operativo policial en la calle Condell de Punta Arenas y se detuvo a los trabajadores presuntamente involucrados.

Allí, varias unidades especializadas de Carabineros —como la OS-7, COP, SIP, Sección Drone y la Primera Comisaría— rodearon el recinto y bloquearon todas sus salidas. El procedimiento generó gran expectación y se viralizó rápidamente en redes sociales con imágenes de funcionarios policiales trasladando a los trabajadores esposados.

El procedimiento estuvo liderado por el Ministerio Público, y la fiscal a cargo del caso, Johanna Irribarra, acudió al lugar para supervisar las diligencias.