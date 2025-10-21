El encuentro de Tohá con Velasco en Inglaterra en el que criticó al Gobierno por su manejo de la seguridad y su distancia con la campaña de Jara

La exministra del Interior tuvo un periplo por París y Londres —no en el barrio donde queda el comando de Jeannette Jara, sino en las capitales europeas— para exponer sobre seguridad. Fue allí donde se hicieron conocidas sus críticas al manejo del tema en la actual administración, a la que volvió a apuntar en su paso por el Reino Unido. A eso se suma que no se ha involucrado mayormente en la candidatura de Jara, a pesar de que desde el Socialismo Democrático se esperaba un mayor rol de su parte.

Compartir

“El dilema del progresismo ante la inseguridad“, fue como tituló Carolina Tohá la última presentación que hizo la semana pasada en Londres, en la London School of Economics (LSE), en una actividad académica del Instituto de Políticas Públicas de esa universidad, que es dirigido por un chileno y conocido suyo: el exministro de Hacienda Andrés Velasco.

Fue el encargado de la billetera fiscal entre 2006 y 2010 durante el primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet —gobierno en el que Tohá fue vocera— quien presentó a la exministra, de conjunto negro y blusa roja. Allí, como decía el título de su presentación, conversó largamente sobre seguridad con los estudiantes del instituto y con Velasco como espectador y luego moderador.

Días antes Tohá había realizado una presentación similar, pero en Francia, en la Paris School of Internacional Affaris de Sciences Po. Fue allí donde sus declaraciones hicieron noticia en Chile, pese a la distancia, luego de que Ex-Ante diera a conocer que la exministra dijo en la capital francesa que la izquierda tenía complejos con la seguridad: “Le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley“.

Su crítica era que “hacer cumplir la ley no es algo de derecha“, y que hacerla valer era “la principal protección para los vulnerables“, porque “en el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan ley“.

Las palabras de la extitular del Interior generaron una respuesta del propio Gobierno que, mediante la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), sostuvo que la prioridad del mandato del Presidente Gabriel Boric había sido justamente la seguridad.

Independiente de las reacciones que generaron sus dichos, Tohá continuó sosteniendo un mensaje similar en Londres. En la sede de la LSE expuso sobre cifras. Una de las que destacó estuvo focalizada en el bajo número de homicidios en Chile en relación a otros países, pero los altos índices de victimización que tienen los ciudadanos chilenos, acorde a niveles similares de distintos países de la región. Asimismo, comentó que había un cambio en el perfil de la delincuencia.

Pero, en el plano más político, habló de los “dilemas del Gobierno“. Fue en ese punto en el que dijo que el Gobierno de Boric resultó electo “en un jolgorio que fue pos estallido social, (con) una idea refundacional, de cambiarlo todo. Con ganas de cambiarlo todo. Y se encontró después en un país con miedo, que lo que quería era seguridad y que tenía una gran desconfianza en la política y las instituciones”.

Fue en ello en que deslizó una crítica hacia su antecesora en el Ministerio del Interior, la médica Izkia Siches: “El Gobierno asumió y lo primero que hizo la ministra del Interior fue ir a dialogar a una comunidad radicalizada, que ha estado vinculada a acciones violentas. Fue con su escolta a reunirse con los dirigentes y la recibieron a balazos. Tuvo que salir, ir de vuelta”.

Y sumó: “Empezó a ver en todos esos meses lo que es la realidad: que un gobierno que está a cargo del orden público, tiene que hacerse cargo del orden público. No puede simpatizar con aquello que lo vulnera“.

En redes sociales, la universidad compartió el encuentro del que participó Tohá. “La semana pasada tuvimos el placer de recibir a Carolina Tohá, exministra del Interior y Seguridad Pública de Chile y excandidata presidencial, con una fascinante discusión liderada por el profesor Andrés Velasco, decano de la escuela de Políticas Públicas de la LSE”.

Asimismo, se dio a conocer que un día antes del evento, los estudiantes del programa tuvieron la oportunidad de acompañar a la excandidata presidencial en una “conversación informal y beber unos tragos” con ella.

Tohá junto a estudiantes de la LSE un día antes de su exposición en la Escuela de Políticas Públicas que dirige Andrés Velasco. Foto: redes sociales.

¿Tohá sin rol en la campaña de Jara?

Fue el 17 de septiembre cuando Tohá, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se reunió con la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Esa instancia, llevada a cabo el mismo día en que inició el período de campaña presidencial, fue el retorno de la exministra del Interior a actividades públicas, luego de su enclaustramiento político tras su imprevista derrota en las primarias oficialistas que la dejaron con el 28% de los respaldos, lejos del 62% de Jara.

“Voy a encontrar maneras de hacer ver mi respaldo a la candidatura de Jeannette. Y mi opinión, sin duda alguna, es que ella representa la mejor opción para el país en la próxima etapa”, dijo en esa oportunidad Tohá, quien afirmó que no estaba previsto que tomara roles formales en el comando.

No obstante, antes de explicitar su apoyo a Jara, la militante del PPD había aportado a la candidatura a través de asesores cercanos a ella, quienes transmitían sus mensajes y sugerencias a la campaña de Jara en aspectos programáticos.

Pero desde el evento con Jara en Pedro Aguirre Cerda, señalan al interior del comando de Jara, no se ha vuelto a involucrar en la campaña de la candidata oficialista, aún cuando ya volvió al país desde hace unos días. De hecho, solo habla con Jara de vez en cuando.

Al interior del Socialismo Democrático han dicho entender la posición que ha tomado Tohá respecto a la candidatura presidencial, apelando a que el resultado le afectó notablemente y que “cada persona tiene sus tiempos” para superar un evento así. En todo caso, alguien cercano a Tohá que sí se ha referido en profundidad a la candidatura de Jara es Mario Marcel, exministro de Hacienda y pareja de la exministra del Interior.

El economista y expresidente del Banco Central dijo —en entrevista con El País— apoyar a Jara, pero con aprensiones: según el rol que tenga el PC en un eventual mandato.