Carmona y petición de Girardi para que Jara deje el PC: “La verdad es que no lo comprendo, no me lo explico”

El timonel del PC, en todo caso, dejó la puerta abierta a que esa definición sea abordada próximamente por la candidata presidencial. "Es un resorte propio de ella y lo va a determinar cuando, eventualmente, creyera que es una situación que hay que abordar", sostuvo Carmona, aunque pidió que Guido Girardi otorgara explicaciones por la insistencia en el asunto.

Nuevamente un comentario emitido por Guido Girardi (PPD), exsenador y vicepresidente ejecutivo de la fundación Encuentros del Futuro, volvió a generar incomodidad al interior del comando de campaña de Jeannette Jara (PC), la candidata presidencial del oficialismo.

Si hace unos meses atrás lo había hecho en la primaria del sector —al afirmar que no conocía un modelo comunista en el mundo que fuese exitoso—, esta vez fue porque el histórico dirigente PPD sostuvo que Jara, tras pasar a segunda vuelta, debía congelar su militancia en el Partido Comunista (PC).

Lo anterior con el fin de que “de manera muy clara señale al país que ella de ninguna manera va a ser rehén de las lógicas del PC, que su proyecto no representa al PC y que ella es un proyecto progresista para Chile“.

Lo postulado por Girardi no cayó bien en la candidatura de Jara, quien ayer le respondió que el tema no estaba sobre la mesa y que la estrategia de segunda vuelta, si es que llegara a esa instancia, sería vista en ese tiempo.

No obstante, más severo fue el presidente del PC, Lautaro Carmona. “La verdad es que no lo comprendo, no lo entiendo, no me lo explico“, partió señalando el timonel PC.

“El tema (sobre congelar la militancia) había sido largamente intercambiado en distintos momentos y siempre con la misma conclusión, que la ha expresado muy bien Jeannette Jara (…) y que es: si eso fuera un tema, es un resorte propio de ella y lo va a determinar cuando ella eventualmente creyera que esa es una situación que hay que abordar“, selló Carmona, quien añadió que “quien tiene que explicarnos un poco más de por qué esta insistencia, si tiene antecedente que tiene efectos A, B o C, es el propio Guido Girardi”.

Otra opinión del PC la dio Marcos Barraza, asesor directo de Jara. “Pauteo por los medios de comunicación no son buenos porque la candidata es ella“, selló el ahora candidato a diputado, en vista de que otros integrantes del Socialismo Democrático, como el presidente del PPD, Jaime Quintana, o el senador José Luis Castro (PS) alentaron la suspensión de militancia de Jara para “representar a una mayoría y no a un partido“.

Con ello volvió a explicitarse la incomodidad que genera en algunos sectores del oficialismo el domicilio político de Jara, quien milita en el PC desde los 14 años. Ello se ha notado, en parte, por las candidaturas al Congreso de militantes del PPD o del Partido Liberal quienes se han restado de posar en un retrato de campaña junto a Jara, ante la resistencia a la militancia de la exministra del Trabajo.

Otros, en tanto, han sido más explícitos en su definición y han optado por apoyar otra candidatura. Algunos casos notables son, por ejemplo, el de Soledad Alvear, quien tras apoyar a Carolina Tohá en la primaria oficialista se decantó para la primera vuelta por Harold Mayne-Nicholls, o José Antonio Ramírez, uno de los fundadores del PPD, que renunció al partido para apoyar a Evelyn Matthei (UDI).