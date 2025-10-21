De nuevo en el ojo del huracán: oposición evalúa revivir acusación constitucional contra Pardow tras nuevo error de cálculo en cuentas de la luz

Nuevos antecedentes en el marco del exceso de cobros en las cuentas de la luz reavivó la intención en la derecha de reactivar un libelo en contra del exministro de Energía, militante del Frente Amplio. “No hay un error en el cálculo de las cuentas de la luz; hay una conspiración entre Pardow y el Gobierno para ocultar una negligencia dolosa”, afirmó Juan Antonio Coloma, diputado y secretario general de la UDI.

El exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio) está nuevamente en el ojo del huracán. Si bien la oposición había desactivadouna acusación constitucional en su contra luego de que dejara su cargo al revelarse un error de cálculo en las tarifas eléctricas -que provocó cobros en exceso en las cuentas de la luz-, en las últimas horas esa opción ha vuelto a estar sobre la mesa.

Ayer se conoció, mediante el nuevo titular de Energía y Economía, Álvaro García, la existencia de otro sobrecosto que también habría sido traspasado a los consumidores. En este caso, el exceso en los cobros proviene de las empresas transmisoras.

Lo que generó molestia en la oposición fue que, junto con este hallazgo, se revelara que las mismas empresas transmisoras habían informado previamente a Pardow de esta situación.

Transelec, la Empresa Nacional Eléctrica de Chile, publicó un comunicado en el que aseguró que “a fines de 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional, actuando con diligencia, incluso antes de dimensionar completamente el alcance de la situación, y solicitando la adopción de las medidas necesarias para corregir el nivel tarifario y restituir los montos correspondientes a los clientes finales”.

La revelación reactivó las críticas opositoras y revivió la idea de una acusación constitucional que el Ejecutivo creía superada con la renuncia del exministro.

El diputado RN Diego Schalper adelantó en Radio Pauta: “Tengo la sensación de que esto va a traducirse en una nueva acusación constitucional contra el exministro Pardow. Los ministros, una vez que dejan su cargo, siguen respondiendo constitucionalmente, y tengo la impresión, por la información preliminar, de que eso es muy probable”.

Aquella posición fue ratificada por el jefe de bancada de ese partido, Frank Sauerbaum. “Es evidente que se ha ido sumando nueva información que estamos recabando para evaluar una posible acusación constitucional en contra del exministro Pardow”, dijo. Aun así, reconoció que, “en un ejercicio de realismo político, habrá que analizar si están los votos”.

Por su parte, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, fue más categórico: “No hay un error en el cálculo de las cuentas de la luz; hay una conspiración entre Pardow y el Gobierno para ocultar una negligencia dolosa. El exministro viajó a China a reunirse con ejecutivos de esta empresa y guardó silencio. Es evidente que el Gobierno también sabía, y que la acusación constitucional revive con fuerza”.

En la misma línea, el diputado Jorge Alessandri (UDI) recordó que “el hecho de que el ministro haya renunciado no significa que la Cámara deje de investigar”. Y agregó: “El ministro queda sujeto a una acusación por varios meses, aun cuando no esté en el Gobierno. La vamos a evaluar día a día, y con estos antecedentes cobra más fuerza aún”.

Al interior del Partido Republicano también manifestaron que se podría reactivar la acusación constitucional. “Desde un primer momento dijimos que íbamos a buscar responsabilidades hasta el final, con o sin acusación constitucional. Los nuevos antecedentes ameritan revisarla para inhabilitar al exministro Pardow del ejercicio de cargos públicos y para que el Gobierno dimensione la gravedad del caso”, dijo el diputado Juan Irarrázaval.