En prisión preventiva quedaron dos delincuentes que protagonizaron fatal accidente con furgón escolar en Recoleta

Los formalizados fueron identificados como Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz, quienes se daban a la fuga en un vehículo blanco cuando colisionaron con un furgón que trasportaba estudiantes de Enseñanza Básica.

Compartir

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió decretar la prisión preventiva de los dos delincuentes involucrados en el fatal accidente de tránsito de un furgón escolar en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

Se trata de Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz quienes se daban a la fuga en un vehículo blanco cuando, al no respetar un seda el paso, colisionaron con un furgón que trasportaba estudiantes de Enseñanza Básica. Debido a la fuerza del impacto, el furgón volcó en el lugar y uno de los niños falleció por la gravedad de sus lesiones.

Ambos detenidos fueron formalizados por los delitos de robo con violencia, homicidio consumado y siete homicidios en carácter de frustrado.

AHORA: 3º Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz, imputados por colisionar transporte escolar en Recoleta. Ambos fueron formalizados por los delitos de robo con violencia, homicidio consumado y siete frustrados. pic.twitter.com/iTFybvtGh2 October 21, 2025

El fiscal Manuel Silva agregó que gracias al registro de cámaras de seguridad, se logra “determinar que es una persecución prácticamente continua. A nuestro entender, en principio no había más sujetos involucrados”.

“Pareciese que del asiento de adelante, se desplazan hacia atrás cuando sufren una golpiza por parte de civiles”, añadió el fiscal. Junto con eso, destacó que “el tribunal acogió nuestro planteamiento que no era un accidente de tránsito común y corriente dadas las circunstancias que se expusieron, sino más bien que se trata de un homicidio con dolo eventual”.

Cacerolazos en Recoleta

Alrededor de las 21:00 horas de este martes se registraron cacerolazos en distintos puntos de la comuna de Recoleta. Esto, en protesta por el fatal accidente ocurrido en la comuna y los recurrentes asaltos que afectan a los vecinos.

Apoyo al colegio del alumno que falleció tras accidente de furgón escolar

El Ministerio de Educación brindará medidas de apoyo y contención a la comunidad del establecimiento Colegio Rafael Sanhueza Lizardi de la comuna de Recoleta. Al respecto, la ministra (s) de Educación, Alejandra Arratia, tomó contacto con la directora, con el sostenedor de la Red de Colegios SIP, y con el alcalde para poner a disposición el acompañamiento de profesionales y medidas de flexibilidad necesarias frente a esta dolorosa situación.

Se dispuso apoyo psicológico inmediato a los otros cinco estudiantes que iban en el furgón escolar. Esto, en coordinación con la Oficina de Protección de Derechos de la Niñez de Recoleta y con la Oficina Local de la Niñez de Quilicura (comunas donde residen los estudiantes). Además, se tomó la decisión de postergar la aplicación del Simce de 8° básico programada para este miércoles 22 y jueves 23 de octubre, la cual será reagendada en una fecha acordada entre el establecimiento y la Agencia de Calidad de la Educación.

Por último, y en coordinación con la Seremi de Salud, se ofreció acompañamiento psicosocial para contener a la comunidad educativa una vez que se retomen las clases presenciales.