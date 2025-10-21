La creciente incomodidad en el comando de Jara por el protagonismo de Boric en plena campaña presidencial

El mandatario ha reiterado en sus intervenciones sus críticas con el proyecto del abanderado republicano, José Antonio Kast, algo que ha elevado el malestar en el equipo cercano de la candidata oficialista. Más que ayudar, dicen algunos, esas intervenciones terminan complicando a la candidata, pues generan “ruido” que distraería el foco de la campaña.

“El gobierno ha tenido situaciones que no nos han ayudado”. Esas fueron las declaraciones que dio anoche el senador PPD Ricardo Lagos Weber en Tolerancia Cero, uno de los voceros de la candidata presidencial Jeannette Jara, que no hizo más que reflejar una incomodidad creciente en el comando de la exministra del Trabajo con el protagonismo que, consideran, ha tomado La Moneda y el Presidente Gabriel Bproc en la campaña.

El legislador aludió así a las ocasiones en las que el mandatario se ha involucrado en el debate presidencial, como cuando durante una cadena nacional realizó críticas a las propuestas del candidato republicano José Antonio Kast.

O ayer, cuando intervino durante la promulgación de la ley de recolectores de basura, para insistir en que no da lo mismo quién gobierna: “No da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos”.

“Son elementos que hacen ruido y nos distraen de la candidatura y el protagonismo. Preferiría, que tratáramos ver las clavijas de la gestión hasta el último día de Gobierno más que enfrascarnos en la lucha presidencial”, dijo ayer en Tolerancia Cero el senador Lagos Weber.

Una incomodidad latente con la agenda del Presidente

Se trata de algo que resuena con las declaraciones de la otra vocera de campaña de Jara, la senadora Alejandra Sepúlveda, quien aseguró la semana pasada, en Radio Pauta, que “falta diálogo en el Gobierno hoy día. Yo creo que falta, en algunos sectores, una conexión mucho más profunda con lo que está pasando”.

En esa misma línea, advirtió que le preocupa que “no hay ningún paso comunicante, no hay coordinación, y está bien, cada uno por su carril”.

Lo cierto, afirman fuentes del comando, es que las intervenciones del Presidente en contra de Kast terminan por darle protagonismo al candidato opositor, posicionándolo en contraposición directa con la candidata que comparte domicilio político con el mandatario, es decir, con la misma Jara.

Por ello, algunos dirigentes oficialistas consideran que lo mejor sería que el Presidente Boric se concentre en defender su legado cuando sea necesario y enfocarse en la agenda legislativa pendiente, que incluye proyectos clave como el aborto legal, la ley de eutanasia, el fin al CAE, y las iniciativas sobre uso de la fuerza e infraestructura crítica.

Por otra parte, algunos consideran que al involucrarse de esta manera el Jefe de Estado, termina mostrando a Jara como la carta de continuidad del actual gobierno y la “encasilla” en la actual aprobación del mandatario, que ronda el 30%.

La defensa de La Moneda

Desde el Ejecutivo explican que, si bien entienden que el foco principal es la campaña presidencial, las intervenciones del Presidente se dan en la medida que deben defender un legado y que, ante propuestas que pueden afectar a los avances de esta administración, como la propuesta de reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses, exigen respuesta del mandatario.

Si bien tanto La Moneda con el comando descartan que existe una coordinación, afirman que hay sentidos comunes, pero diseños compartidos en las bajadas del Presidente.

Ahora, hay parte del oficialismo que considera que La Moneda ha puesto el foco sobre la candidatura de Kast, pero desdramatiza el hecho, pues afirman que justamente se le ha presionado respecto a focos de los cuales no han podido escapar, como el hecho de que aún no logra entregar el detalle de la reducción de gasto que pretende hacer.

“Kast es protagonista, pero en temas que no son funcionales para él y aún no tiene respuesta frente el recorte de de ayudas sociales”, afirma un dirigente oficialista.

Dirigentes de los partidos oficialistas coinciden con que las intervenciones del Presidente no ayuda precisamente a otorgarle protagonismo a la candidata Jara, pero a la vez afirman que no esperan que el Gobierno tenga una coordinación aceitada con el comando.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, comentó a The Clinic estas aprensiones y afirmó que “el Presidente de la República, en su última cuenta pública, dispuso que hay que gobernar hasta el último día. Hay una agenda ambiciosa para 2025 y se aproxima el cierre de gestión presidencial, que es un proceso complejo. Como se aprecia, hay harta pega, y el Gobierno debiese dedicarse a gobernar y responder lo máximo posible a las demandas de la ciudadanía”.

En esa línea, agregó que “corresponde que el Presidente le responda a la derecha y a José Antonio Kast cuando hace afirmaciones falaces —la mayoría de las veces— o incurre en errores que buscan confundir a la ciudadanía. Allí, el Presidente debe ser firme y enfático en corregir tales afirmaciones: es la mejor forma de ayudar a la candidatura del progresismo”.

Sin embargo, advirtió que “entrar en la política contingente y electoral es deber de los partidos y del comando. No se trata de que exista o no falta de coordinación, ya que nuestra candidata lo ha señalado reiteradamente al indicar que no es continuidad del Gobierno del Presidente Boric”.