La historia de la app alemana que nació de una idea en Chile y que permite buscar una “sugar mommy” o un “sugar daddy”

La aplicación alemana MySugarDaddy, creada a partir de una idea gestada en Chile, conecta a personas que buscan relaciones con beneficios económicos. Desde su llegada al país, ha registrado un alza sostenida de usuarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción.

Compartir

Un sugar daddy (o mommy) es una persona mayor con estabilidad económica que decide mantener una relación con alguien más joven, quien muchas veces es identificado como “sugar baby”. En esta relación, es el mayor quien brinda sustento económico a su pareja además de darle regalos, viajes o cualquier otro artículo de valor.

Para simplificar esta búsqueda de parejas es que nació la aplicación europea de citas “MySugarDaddy”, donde quienes están buscando pareja pueden conectar con distintos usuarios. Desde su llegada a Chile, la aplicación experimentó un aumento sostenido de usuarios chilenos, especialmente en Santiago, Viña del Mar y Concepción.

“Chile ha mostrado una mentalidad muy moderna frente a las nuevas formas de relación. Vemos que cada vez más personas buscan vínculos transparentes, donde ambas partes se sientan empoderadas y comprendidas”, comenta Thorsten Engelmann, portavoz global de MySugarDaddy.

El nacimiento de la app My Sugar Daddy

Desde la empresa explicaron a The Clinic que detrás de la app están “los alemanes Thorsten Engelmann y Philip Cappelletti, dos colegas que trabajaban juntos en la empresa multinacional ThyssenKrupp, en Dortmund. Entre conversaciones largas y con la compañía de mucho café, siempre jugaban con la idea de independizarse y crear un negocio juntos”.

“No fue hasta un viaje de negocios, que casualmente los hizo pasar por Santiago de Chile, que les surgió esta idea más clara. Ellos se estaban dado cuenta de que había una tendencia en Estados Unidos, de citas entre mujeres jóvenes y hombres exitosos y vieron un potencial para hacer esa tendencia popular en su país de origen. Y así fue como un día, sentados en un Starbucks en la capital chilena, llegaron a la idea“, contaron.

Asímismo, destacan que la app “MySugardaddy logró establecer el término Sugar Daddy en Alemania y así mismo aumentó el interés y la demanda de esta nueva e innovadora forma de tener citas. Después de que la posterior entrada en otros mercados europeos fuera más que exitosa, MySugardaddy se aventuró finalmente en Estados Unidos y América Latina”.

Su funcionamiento y el perfil de los usuarios

Funciona al igual que cualquier aplicación de citas. Los usuarios (mayores de edad) se registran de forma gratuita y luego para entablar una conversación los usuarios eligen ellos mismos con quién lo hacen. Existen funciones gratuitas para interactuar, como el envío de besos.

En la versión gratuita se pueden desbloquear hasta dos chats, pero para conversar con más personas el usuario deberá contar con “créditos” que se compran en la misma plataforma. Con respecto a sus controles, aseveraron que “desde 2016 implementamos un proceso de registro en varias etapas y un sistema de reporte para posibles usuarios menores de edad. Los perfiles denunciados o que presenten indicios de minoría de edad se bloquean de inmediato hasta que se verifique la identidad mediante un ID-Check. Además, utilizamos inteligencia artificial para analizar textos, imágenes y avatares en busca de señales de riesgo”.

A diferencia de los primeros años, el público en Chile se ha diversificado. Ahora son más mujeres profesionales y hombres menores de 35 años se están sumando a la comunidad. Junto con eso, añadieron que el promedio de edad de los hombres es de 44 años y el de las mujeres 23 años.





