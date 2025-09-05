Cuando ya no se confía en las aplicaciones de citas: “Juntas Secretas”, el íntimo encuentro en el que solteros de más de 40 años buscan parejas

Un club de citas bajo reserva y lleno de intriga: así funciona “Juntas Secretas”, la iniciativa de Paula Herrera para solteros mayores de 40 años. Los encuentros se organizan en lugares ocultos y los detalles se revelan apenas horas antes a los seleccionados.

En la película de Celine Song, “Materialists“, nos presentan a Lucy (Dakota Johnson) una mujer que se dedica por entero a formar parejas. Reúne sus características y exigencias y los junta con el match que ella cree perfecto. Así, en su carrera de casamentera lleva un total de nueve matrimonios. Algo parecido es lo que hace Paula Herrera con su iniciativa de “Juntas Secretas”. Los requisitos son pocos, tener una cuenta de Instagram, estar soltero y tener 40 años o más.

Todo lo que rodea a “Juntas Secretas” es un misterio. Desde sus participantes hasta el lugar en donde se realiza cada encuentro. Los seleccionados solo se enteran de la ubicación 48 horas antes.

“Se llama Juntas Secretas porque nadie sabe el lugar donde nos vamos a juntar, excepto los elegidos al evento y se les avisa 48 horas antes. El mismo día del evento les llegan tips de los invitados que van a estar en su mesa. Por ejemplo, te digo los nombres de pila de quienes van a estar y te voy diciendo que ‘en esta mesa todos tienen hijos, uno vivió en Inglaterra un año, hay dos que hacen surf’ y así“, cuenta su fundadora, Paula Herrera.

El nacimiento de las Juntas Secretas

“Las Juntas Secretas nacen porque hace un par de años, junto a otros socios, creamos una app de citas para mayores de 60 años. Durante el proceso, también entendimos que existía un gran valor en la presencialidad y que si bien habíamos pasado por el boom de las app de citas, sobre todo en pandemia, también se perdió la presencialidad y ‘Juntas Secretas’ es respuesta a eso. Lo que busca es ampliar el círculo social, pero de una forma lo más natural posible“, explicó Herrera a The Clinic.

Herrera detalló que partieron en marzo y desde ese tiempo han realizado un total de nueve encuentros, donde ya se han formado algunas. Comenta que “se han armado parejas, en la última junta que se realizó el sábado, muchos de los invitados me terminan escribiendo para preguntarme ‘oye, me puedes dar el dato de la que se sentó en mi mesa o del que se sentó en mi mesa’. El otro efecto que se ha dado, es que se arman grupos de amigos. Al otro día del evento, un grupo se juntó para hacer un asado y nos mandaron una foto para contarnos. En cada una de las experiencias termina pasando ese efecto, que la gente se encuentra o se conecta, arma sus propios grupos y varias parejas. Desde la primera junta que hicimos hubo gente que enganchó con otra”.

“Lo que buscamos es alejarnos de las apps de citas, de las citas a ciegas y de estos match. Lo que buscamos es ampliar el círculo social de los participantes de una forma súper natural y entretenida. Sin presión, sin dinámicas ni tener que hacer una presentación de cinco minutos donde tienes que venderte”, recalca.

“Estoy con una persona que conocí en una de las juntas”

Christian (51) se enteró de la existencia de “Juntas Secretas” a través de una amiga, quien le envió una de las publicaciones. “Me dijo ‘oye, tu que estás soltero’ y ahí llegué. Te preguntan un par de cosas. Básicamente es como para sacar el perfil de los participantes. Porque igual ellos van filtrando. Te hacen preguntas como de ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Separado? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Y como por ahí van armando la cosa”.

“Soy tímido y en ese sentido tengo que decir que Paula (Herrera) se portó un 7 conmigo. Como ella sabía que soy tímido, me presentó con todo el mundo y me fue ayudando un poco. Ella siempre está muy comprometida con las personas que van. No es algo como frío, sino que ella tiene una comunicación con las personas“, añade.

Asimismo, indica que “el objetivo principal es conocer gente, agrandar tu grupo de amistad y todo. Hay muchos que después de estas juntas han armado grupos y se han juntado y todo el cuento”. Junto con eso, admite que “estoy con una persona que conocí en una de las juntas. Llevamos como un mes, es poquito, super reciente. La conocí en mi segunda ‘Junta Secreta’ y la invité a salir“.

“Hay un rico ambiente”

Quien también asistió a una de estas juntas fue Ignacia. “Los conocí por Instagram, ahí me salió una publicidad. Le di muchas vueltas porque no soy amiga de ninguna aplicación de citas”, admite. “Me gustó que se hiciera un filtro porque al postular uno tiene que poner sus características, definirse un poco. Entonces, también es importante eso porque Paula te va poniendo en la mesa con personas que son relativamente parecidas a ti y tienen las mismas inquietudes o afinidades. Eso fue lo que me gustó. Junto con eso, sí o sí tienes que tener Instagram porque tienen que ver tu perfil, cosa que me parece bien”, explica.

Para entrar a estas juntas se debe pagar y los valores oscilan desde los $20.000 a los $100.000. “Pagué $60.000. Es una mesa con comida, con dos tragos gratis y después baile. Yo llegué sola y ahí altiro como que la gente está en la misma onda, en la misma parada que están solteros y tienen ganas de conocer gente. Entonces, también hay un rico ambiente y la gente es súper amable”, detalló Ignacia.

“Lo recomiendo absolutamente, está súper bien hecho. La mesa que me tocó a mí fue espectacular, teníamos cosas muy afines con todos. Súper lo recomiendo para conocer gente, puede que después uno haga match con otro y entretenido, pero en general, lo entretenido fue conocer gente”, afirma.

“Nosotros cambiamos las reglas del juego”

Herrera indica que “Juntas Secretas” es para personas mayores de 40 años a los 55, “pero estamos pensando en bajar en cinco años la edad límite de mujeres y subir cinco años de hombre. Mucha gente de 30 años empieza a preguntar, pero no queremos bajar de 35 y hacia arriba hay muchas personas mayores que también nos preguntan, ahí sí que estamos hablando de un segmento que está súper olvidado, nadie los pesca y hay poca oferte de entretención para ese segmento”.

“Nosotros cambiamos las reglas del juego. Puedes ir a cualquier lado, un bar, un pub, una discoteque o a una fiesta y te vas a encontrar con todo tipo de gente. Acá tu tienes que postular para ir a nuestros eventos, nosotros elegimos quienes participan de nuestros eventos y eso te asegura el segmento, el tipo de público que va y que estén todos separados y solteros. Se paga dependiendo del tipo de evento porque hemos tenido de distintos tipos. Se paga por ir, se paga por la exclusividad, se paga por ser parte de este evento y también depende del formato. En algunos tu pagas por ir y cada uno paga el consumo y en otros es con el ticket todo incluido”, concluye.