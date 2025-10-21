Los detalles de la querella por maltrato habitual contra investigado por doble parricidio en La Reina: “Desde el inicio de mi matrimonio he sido víctima de violencia”

En mayo de 2013 la mujer del supuesto parricida interpuso una querella en su contra y solicitó la prohibición de acercamiento, acusando que "desde el inicio de mi matrimonio he sido víctima de violencia familiar por parte de mi cónyuge". El proceso culminó en una suspención condicional del procedimiento tras un acuerdo entre Cruz-Coke y la Fiscalía, el mismo que determinó la prohibición de acercarse a la víctima por el período de un año.

Por Marianne Mathieu y Sebastián Palma

Gran conmoción ha generado estos días la noticia del supuesto parricidio en La Reina ocurrido la noche del sábado, donde un padre falleció en su casa junto a sus hijos gemelos de 17 años. Ahora, se suma una querella a la que tuvo acceso The Clinic, donde la ex cónyuge del fallecido lo acusaba de maltrato habitual.

“No tenemos una hipótesis por el momento (…) Lo que sí podemos descartar que se trataría de una especie de robo. Sería más una situación de índole familiar. Tanto las motivaciones como la causa de muerte de las personas es materia de investigación“, dijo ayer el fiscal jefe de flagrancia oriente, Francisco Lanas.

La fiscalía investiga doble parricidio y posterior suicidio por parte del padre Eduardo Cruz-Coke (62), quien se desempeñó como director de fotografía en Teletón, donde además ambos hijos habían sido pacientes.

Cónyuge solicitó en 2013 la prohibición de acercamiento del acusado

El antecedente judicial que tenía abierto el investigado correspondía al delito de maltrato habitual por parte de su excónyuge.

Según un documento del juzgado de garantía de Talagante, al que tuvo acceso The Clinic, con fecha al 24 de mayo de 2013, la expareja y madre de los hijos presentó una querella por maltrato habitual en contra de Cruz-Coke, instancia en la que se le solicitó al tribunal implementar una medida cautelar de prohibición de acercamiento del agresor a la víctima.

En el documento, la mujer narraba que “desde el inicio de mi matrimonio he sido víctima de violencia familiar por parte de mi cónyuge”.

En ese sentido, explica en la querella que ello ha sido “en sus distintas manifestaciones: económica, física y principalmente de carácter psicológico, las que se manifiestan a través de humillaciones descalificaciones y manipulación de tipo económica, lo que me ha llevado a tomar la decisión de demandar al querellado para que cumpla con su obligación de pagar una pensión de alimentos a favor de nuestros hijos en común conforme lo establece la ley del ramo”.

La audiencia de formalización por el proceso se efectuó el 14 de junio del año 2013. En ella estuvieron presentes Eduardo Cruz-Coke y su exesposa. En dicha instancia Cruz-Coke aceptó la suspensión condicional del procedimiento tras un acuerdo con la Fiscalía que prohibió acercarse a la víctima en el plazo de un año.