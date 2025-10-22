Cerca de dos mil ciclistas participarán en el Mountain Bike Carlo de Gavardo, la competencia más grande del ciclismo de montaña en Chile

La undécima edición del Mountain Bike Carlo de Gavardo, la mayor competencia de ciclismo de montaña en Chile, se realizará el próximo domingo 26 de octubre en Huelquén, en la comuna de Paine, y contará con la presencia de deportistas nacionales e internacionales. La carrera ha tenido un gran impacto, con más de 250 clubes y equipos inscritos de todas partes de Chile e incluso del extranjero, consolidándose como un referente del mountain bike nacional”, sostuvo Tomás de Gavardo en el lanzamiento de la carrera.

La terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía fue el escenario del lanzamiento oficial de la undécima edición del Mountain Bike Carlo de Gavardo 2025, el desafío de ciclismo de montaña más grande de Chile. La ceremonia reunió a autoridades, deportistas y la familia De Gavardo, en una jornada que destacó el legado deportivo y humano del recordado piloto nacional y pionero del Rally Dakar.

Durante la actividad, se presentaron los principales hitos de competencia, que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre en el Fundo La Vacada, comuna de Paine. La competencia contempla cuatro desafíos: 15K familiar, 25K intermedio, 34K E-Bike y 45K avanzado, y espera reunir a más de 1.800 deportistas y 4.000 asistentes.

Ciclistas de todo el mundo participarán en la carrera; es más, por primera vez participará una delegación de Rapa Nui de 13 ciclistas. Será una verdadera fiesta del deporte en Huelquén.

“Es un sueño poder lanzar una carrera tan dedicada, en un lugar emblemático como el Cerro Santa Lucía, y presentar este evento a un público que lo disfruta de principio a fin. La carrera ha tenido un gran impacto, con más de 250 clubes y equipos inscritos de todas partes de Chile e incluso del extranjero, consolidándose como un referente del mountain bike nacional”, sostuvo el piloto nacional, Tomás de Gavardo.

Y agregó: “Queremos que los participantes se sientan como en casa, que disfruten de la experiencia cerca de sus hogares y, al mismo tiempo, reciban a ciclistas de otras regiones que vienen a recorrer el Valle del Maipo. Este evento no es sólo deporte: también es una actividad cultural y social, con más de 40 puestos de artesanos que fortalecen la economía local gracias al impacto del mountain biking”.

Mountain Bike Carlo de Gavardo 2025, una fiesta del deporte en Huelquén

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró que el lanzamiento se realizara en el Cerro Santa Lucía. “Esta no es solo una carrera, es una fiesta. Al mismo tiempo que se transpira, hay parrilla, hay cordero al palo y muchas otras maravillas que hay que disfrutar. Es una iniciativa deportiva de primer nivel, y para Santiago es un gusto y un honor acompañarla desde este lugar histórico”.

Asimismo, el jefe comunal de Paine, Rodrigo Contreras, resaltó la relevancia del evento, considerado el más importante del país en la disciplina. “Es una felicidad tremenda para nosotros como municipio realizar este lanzamiento acá en el Cerro Santa Lucía, en donde le contamos al mundo que, en Paine, en nuestra comuna se realiza la carrera más importante de mountain bike de Chile, en los cerros del Fundo La Vacada (Huelquén), en donde nuestro expiloto vivió toda su vida, y en el lugar que entrenaba para prepararse para sus competencias”.