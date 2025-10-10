Ignacio Cornejo, Ruy Barbosa, Tomás de Gavardo y “Chaleco” López lideran la camada chilena en la última fecha del Campeonato del Mundo de Rally en Marruecos

Diez chilenos competirán en el desierto africano con el objetivo puesto en el Rally Dakar 2026. La competencia se disputará entre el 12 y el 17 de octubre y consiste en 2.299 kilómetros, incluyendo 1.478 de especiales, entre Fez y Erfoud.

Desde el 12 al 17 de octubre se disputará la quinta y última fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country en Marruecos. Y la presencia de los chilenos no es menor: serán diez pilotos nacionales que correrán en motocross y autos en el desierto africano.

En la competencia se recorrerán 2.299 kilómetros, incluyendo 1.478 de especiales, entre Fez y Erfoud. El Prólogo del 12 de octubre irá seguido de cinco etapas. La primera será un trazado itinerante a Erfoud y las cuatro siguientes serán bucles.

Ignacio Cornejo lidera las opciones de Chile en esta fecha. El piloto oriundo de Iquique compite en la máxima categoría (RallyGP). Además, Ruy Barbosa, Tomás de Gavardo, Andro Korlaet, Gabriel Balut, John Medina participarán en el Rally2.

Por su parte, Francisco “Chaleco” López. Álvaro León, Hernán Garcés, Juan Pablo Latrach y Lucas del Río serán parte de la competencia de autos.

Gran presencia de chilenos en Marruecos

Uno de los chilenos que competirá en Marruecos será Tomás de Gavardo, que compitió en el Dakar 2025 quedando 31° en la categoría Rally2, pero una lesión le puso pausa a su temporada. De Gavardo se tomó el tiempo para recuperarse de las lesiones que tuvo en Arabia Saudita, una luxación severa en la muñeca izquierda, la que se operó, al igual que intervino uno de sus ojos por una caída en 2024.

“Ha sido un año complicado porque he salido de varias lesiones, como operarme de uno de los ojos y de la muñeca izquierda, la que me fracturé en el Dakar pasado, que aún no está al 100%”, expresó.

“Vuelvo al equipo Bas, donde me ofrecieron un buen trato con una moto 450 Rally Réplica del año. La probaré en Marruecos pensando en el Dakar. Tengo una buena experiencia con el equipo portugués, es como volver a casa. En un equipo privado de buen nivel. Y agregó: “Marruecos es la carrera más difícil después del Dakar”.

A la par, Ruy Barbosa también participará de la última fecha del Campeonato del Mundo. El expiloto de enduro decidió optar por el rally cross country a fines del año pasado, ingresando a la nueva serie con buenas actuaciones. Barbosa compartió entrenamientos con De Gavardo en Copiapó para preparar esta fecha en el desierto africano.

“Marruecos será para conocer el equipo holandés y una moto nueva para mí, lo que me tiene muy entusiasmado porque es una marca que conozco bien. Aún no he probado la moto que es bastante parecida a la que he ocupado este año en Chile, por lo tanto tendré que cuidarla mucho y dominarla bien para llegar bien preparados al Dakar”, manifestó Barbosa.