Comisión Nacional de Acreditación abre postulaciones a comisionados estudiantiles: universitarios electos reciben $5 millones mensuales

Los únicos requisitos que los estudiantes deben cumplir para optar al cargo es estar en el 10% de mejores alumnos de su generación y tener aprobada al menos la mitad de su malla curricular. Luego de las postulaciones, son las federaciones de estudiante las que votan por los representantes.

La Comisión Nacional de Acreditación(CNA), organismo encargado de evaluar la calidad de los programas y las instituciones de educación superior, está integrada por doce personas.

Cuatro son académicos universitarios, cuatro provienen de la educación técnico-profesional, uno es elegido por la Corfo y otro por Conicyt. Su presidente es Andrés Bernasconi, quien fue designado por Presidencia.

Los dos restantes son estudiantes de las instituciones de educación superior autónomas acreditadas, los cuales son “elegidos por las federaciones u organizaciones representativas estudiantiles“. Ellos, según lee El Mercurio, pueden optar a recibir un pago por más de $5 millones mensuales.

El pago de los comisionados asciende a un máximo de 90 UTM mensuales ($6,2 millones) dependiendo de la cantidad de sesiones a las que asistan.

Se pagan 10 UTM por cada instancia en la que participen, con un máximo de nueve al mes. Y según plantea el medio citado, las últimas plantillas de remuneraciones en julio y agosto este año se le pagó lo mismo a todos los comisionados.

Recibieron $6.203.070 bruto en julio y $6.178.230 en agosto.

Los requisitos para convertirse en comisionado estudiantil de la CNA

Los comisionados estudiantiles actualmente son Máximo Sierralta, de Derecho en la Universidad Arturo Prat, y Mario Prati, de Administración Gastronómica Internacional en Inacap.

A ambos les queda poco tiempo en su periodo como comisionados, por lo que en noviembre la CNA tendrá la elección de los dos estudiantes que los reemplazarán, y hasta el 4 de noviembre se encuentra recibiendo las postulaciones de quienes quieran optar al cargo.

Para ello, los requisitos son: que los postulantes deben estar matriculados en una institución superior autónoma y acreditada; tener aprobada al menos la mitad del plan de estudios de la carrera a la que estén inscritos; y encontrarse dentro del 10% del alumnado de mejor rendimiento de su generación.

Las federaciones de estudiantes o las organizaciones que representen a las instituciones de educación superior deben proponer a quienes elijan (uno por institución) que cumplan con los requisitos.

Luego, el 18 de noviembre, las mismas federaciones votan entre los postulantes.