El millonario fondo que levantó Cristóbal Piñera con Tantauco Ventures para invertir en startups tecnológicas

Tantauco Ventures, la empresa de venture capital fundada por el menor de los hijos del expresidente Sebastián Piñera, Cristóbal, y su socio Juan Turner, logró cerrar su segundo fondo de inversión.

Tantauco Ventures, la firma de venture capital fundada por Cristóbal Piñera —el menor de los hijos del expresidente Sebastián Piñera— y su socio, el abogado Juan Turner, marcó un nuevo hito en su trayectoria con el cierre exitoso de su segundo fondo de inversión.

Tantauco Ventures es una empresa de capital de riesgo chilena que invierte en startups tecnológicas en América Latina, enfocándose en empresas de etapa temprana en los sectores de fintech, Saas y marketplace. Se caracteriza por buscar emprendedores con modelos de negocios sostenibles y potencial de impacto social.

Actualmente, la empresa acumula participaciones en compañías como Anyroad, Buo, Foodology, Justt, Koywe, Kunzapp, Legria, Scape y Somos, según consigna Diario Financiero (DF).

El medio mencionado indica que durante el primer semestre comenzaron los trámites para abrir un nuevo vehículo de inversión, proceso que culminó el 1 de octubre con su apertura oficial, lo que permitirá a la sociedad ampliar su capacidad de inversión.

Sobre esto, Cristóbal Piñera dijo a DF MAS que “el fondo lo lanzamos en 2022 y este año, cuando veíamos que el periodo de inversión (periodo durante el cual buscamos nuevas empresas para invertir desde ese fondo) llegaba a su fin, nos sentamos con los inversionistas, con quienes tras revisar los resultados y la experiencia del fondo I, recibimos un gran apoyo para levantar el fondo II”.

“Seis meses más tarde, ya tenemos levantado el segundo fondo, el cual está oficialmente abierto desde el 1 de octubre. También se sumaron algunos inversionistas nuevos, lo cual nos ayuda mucho a seguir construyendo nuestro network”, acota.

Con todo, este movimiento no implica que el primer fondo esté completamente cerrado, sino que simplemente terminó el periodo de inversión en nuevas sociedades.

Sobre esto, Piñera sostuvo que “hemos invertido en 21 empresas desde el fondo I, pero aún le quedan seis años por delante y cerca de un 30% del capital está reservado para seguir invirtiendo en las startups de nuestro portfolio que van mostrando mayor progreso. Cualquier nueva firma que identifiquemos tendrá que entrar en el fondo II”.

La visión sobre Tantauco Ventures

Para Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, lo anterior implica que Tantauco Ventures “está dando cuenta de una exitosa estrategia de inversión que les ha permitido recaudar dinero para formar un segundo fondo”.

“El Fondo I, lanzado en 2022, ha invertido en 21 empresas, le quedan 6 años y alrededor de un 30% para seguir invirtiendo en startups, aunque ya finalizó su período de inversión en nuevas compañías.

Es precisamente la exitosa historia de inversión en el Fondo I, destinado a invertir en empresas emergentes (startups) con buenas perspectivas de crecimiento y éxito, lo que hoy les permite iniciar un nuevo proyecto de inversión (Fondo II)”, acotó.

Tras ello, Araya comentó que “la apuesta de estos fondos es invertir en empresas emergentes de Latinoamérica. Lo anterior puede parecer fácil, pero saber en cuáles empresas invertir por sus buenas perspectivas de crecimiento es una habilidad y conocimiento que da cuenta de un equipo de profesionales que hay detrás de estos fondos”.

“Al mostrar la exitosa evolución del Fondo I, es más fácil convocar inversionistas para el Fondo II, y en caso que este último también muestre un desempeño exitoso, no cabe duda que más adelante se podría venir un Fondo III”, concluyó.