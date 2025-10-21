Pisando los talones a Matthei y creciendo a costa de Kast: el análisis puertas adentro de Chile Vamos y republicanos al auge de Kaiser

En el Partido Republicano aseguran que el crecimiento del candidato libertario en los sondeos de opinión no es algo que les afecte ya que consideran que se trata de un electorado que podría respaldar sin mayor complicaciones a Kast en una posible segunda vuelta. Eso sí, ha habido preocupación de hacer guiños a ese mundo y mantener una positiva relación con Kaiser. En Chile Vamos, en tanto, apelan a que esto ayude a disminuir la distancia con el republicano, aunque en el bloque reconocen la alarma y las falencias en la campaña de Matthei.

Una guerra con las encuestas ha enfrentado durante su campaña presidencial el diputado Johannes Kaiser, en la cual ha denunciado en distintos momentos que los números de las principales empresas de sondeos de opinión no reflejarían la realidad ciudadana. En las últimas semanas, no obstante, los estudios han comenzado a dar un nuevo aire al candidato del Partido Nacional Libertario.

Varios sondeos lo muestran al auge y cerca de arrebatar el tercer lugar que mantiene la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. La última medición de Cadem le da un 12%, a solo dos puntos porcentuales de la exalcaldesa. Pulso Ciudadano UDD, por su parte, le otorga un 13%, a tres puntos porcentuales de Matthei. La diferencia entre ambos abanderados está dentro del margen de error.

El reposicionamiento del diputado ha levantado alertas tanto en el Partido Republicano como en Chile Vamos y en ambos bloques políticos se ha conversado internamente en torno a los factores que explican su crecimiento y las amenazas que podría generar rumbo a la elección de primera vuelta del 16 de noviembre.

El análisis republicano

En el caso de los republicanos, el primer mensaje que transmiten dirigentes es que no hay una preocupación de que esto termine por hacer tambalear el segundo lugar que Kast hoy tiene en las encuestas.

Si bien reconocen que el auge de Kaiser se explica en buena medida por la baja que Kast ha experimentado en sondeos de opinión (Cadem le dio un 22% de adhesión, con 7 puntos porcentuales menos que el 14 de agosto), destacan que esto no ha generado un cambio de tendencias y que el republicano sigue estando estable en torno a los 25% de las preferencias en el promedio de las encuestas.

Además, subrayan que el electorado de Kaiser es uno que está mucho más dispuesto a traspasar sus votos a Kast en una eventual segunda vuelta e indican que es la suma de votos más fácil de hacer para ese escenario.

“Nosotros no peleamos con los libertarios”, recalcan desde la tienda republicana, donde además destacan que existe una buena relación entre ambos abanderados presidenciales.

“Yo conozco a Johannes. Lo conozco como parlamentario. Me tocó hacerle planteamientos en líneas políticas para que él pudiera, por ejemplo, trasladar su candidatura de La Araucanía a Santiago. Y fue una muy buena conversación, y tuvo un muy buen resultado. Trabajamos juntos en el partido durante dos años y medio. Es una persona correcta”, dijo ayer José Antonio Kast durante una entrevista en Radio 13 C.

Por lo mismo, en el partido consideran que el auge de Kaiser en las encuestas más bien genera un problema para Matthei, que podría terminar por ceder su tercer lugar al libertario y repetir el fatídico resultado electoral que tuvo Chile Vamos en las elecciones de 2021, cuando el candidato Sebastián Sichel resultó cuarto, tras Franco Parisi.

Con todo, al interior del Partido Republicano reconocen que existe el problema de no soltar el electorado más duro de la derecha. En la misma línea, algunos consideran que la polémica columna de Cristián Valenzuela -estrecho asesor de Kast-, en la que calificó de “parásitos” a los funcionarios públicos de anteriores gobiernos por “apitutar” a los suyos en el Estado, realizaba también un guiño a ese mundo, con un tono más fuerte.

La preocupación de los republicanos con la candidatura de Kaiser, en todo caso, ya se había provocado en enero pasado, cuando el libertario superó a Kast en las encuestas. Esa vez, había quienes en el partido esperaban que el libertario finalmente se bajara de la carrera presidencial.

El reposicionamiento de Kaiser, asimismo, ha hecho que algunos republicanos duden de lo que ocurra la noche del 16 de noviembre, puesto que consideran que si este logra un tercer lugar, finalmente podría resistirse a entregar un respaldo inmediato a Kast de cara al balotaje.

Chile Vamos y la apuesta por el empate técnico

En Chile Vamos, en tanto, hay distintas miradas en torno al crecimiento de Kaiser. Los más optimistas —varios de ellos en el comando de Matthei— señalan que el crecimiento del libertario es a costa de Kast, como muestran los sondeos. En ese marco, creen que aquello puede abrir un escenario incierto en la primera vuelta y permitir que Matthei pueda arremeter para consegiur su paso a la segunda vuelta.

Un grupo de dirigentes se sustenta en la última encuesta de La Cosa Nostra, del académico Alberto Mayol, que muestra un empate técnico entre Kast, Matthei y Kaiser rumbo a la primera vuelta. Es el único sondeo que exhibe un escenario así.

“Mayol dice que se están estrechando las cifras, es incierto el escenario de primera vuelta”, sostuvo esta mañana el senador UDI Juan Antonio Coloma, uno de los principales integrantes del comando de Matthei.

“Empate técnico en el segundo lugar en la única encuesta que dio resultados correctos en senatorial 2021 donde las demás se equivocaron. No hay imbatibles en elecciones“, comentó, por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

En ese marco, tanto Coloma como Cruz-Coke destacaron que esa y otras encuestas muestran que Matthei es más competitiva que Kast en una segunda vuelta frente a Jeannette Jara. Algunos también se fían en la existencia de un “voto oculto” en el electorado que prefiere que en las elecciones no venzan los “extremos”.

Otros en Chile Vamos, no obstante, temen que se configure el mismo escenario de 2021 cuando el candidato de la coalición terminó cuarto. Algunos dirigentes, de hecho, tienen reparos con cómo se ha desarrollado la campaña en las últimas semanas, en las que Matthei realizó sucesivas críticas a Kast, para finalmente firmar una “tregua” luego de aceptar sus “disculpas” por los ataques que recibió en redes sociales.

Ayer, por lo demás, el diputado RN Diego Schalper destacó -en Radio El Conquistador- que Kaiser se ha convertido en un “fenómeno” que “ha logrado entusiasmar un voto de gente apolítica que valora en él su desparpajo”. Asimismo, reconoció que a la campaña de Matthei “le ha faltado ser más nítida en que ella está más encima de los temas en el área chica que sus contendores”.