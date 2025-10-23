La formación de Universidad de Chile para enfrentar el primer mano a mano frente Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

Gustavo Álvarez se inclinó por Nicolás Guerra para acompañar a Lucas Assadi en la ofensiva azul. Hoy a partir de las 19:00 horas, Universidad de Chile buscará dar el primer golpe frente a Lanús en el Estadio Nacional.

Compartir

Quedan pocas horas para el arranque del partido de ida entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana y el cuadro azul buscará dar el primer golpe en el Estadio Nacional a partir de las 19:00 horas.

El conjunto laico viene de ganar en los Cuartos de Final a Alianza Lima, mientras que el cuadro trasandino dio el batacazo al eliminar a Fluminense.

Cabe recalcar que han pasado 13 años desde la última vez que la U estuvo presente en la instancia de los cuatro mejores de una cita continental: en 2012 cayeron frente a Boca Juniors por las semifinales de la Copa Libertadores. Y un año antes alcanzaron la gloria en la memorable Sudamericana de la mano de Jorge Sampaoli.

La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Lanús

Ayer, Gustavo Álvarez anticipó el duelo copero y recalcó que Lanús es un equipo que funciona bien en todas sus líneas. “Todos tienen sus virtudes. Es un muy buen equipo, lo defino como un equipo organizado y práctico. Saben muy bien a lo que juegan, es un proceso largo del entrenador“, dijo.

Los universitarios llegan con diez días de descanso y con varias novedades en su once inicial. Con la vuelta de Israel Poblete y Matías Sepúlveda que superaron sus lesiones, la única duda del estratega argentino era el delantero que comandaría el ataque frente al equipo granate. Y ya está confirmado que Nicolás Guerra le ganó la pulseada a Lucas Di Yorio y será titular hoy día en Ñuñoa.

Así, la formación de Universidad de Chile que saldrá a la cancha será: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en el fondo; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda en mediocampo; y Lucas Assadi y Nicolás Guerra en la ofensiva.