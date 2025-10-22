Gustavo Álvarez anticipa la llave frente a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana: “Sabemos lo que tenemos que hacer para tener un buen partido”

Este jueves, Universidad de Chile enfrenta a Lanús por la llave de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. De cara al desafío copero -el más importante en los últimos 13 años-, el entrenador de los azules se refirió al juego del equipo trasandino, a la importancia del trabajo mental para enfrentar este tipo de partidos y a la ausencia del público en el Estadio Nacional. El estratega subrayó que Lanús tiene un plantel que juega bien en todas sus líneas. "Es un muy buen equipo, lo defino como un equipo organizado y práctico. Saben muy bien a lo que juegan, es un proceso largo del entrenador", sostuvo Álvarez.

Compartir

Universidad de Chile se prepara para uno de los partidos más importantes de los últimos años. Los azules no estaban en una semifinal de una cita continental desde el 2012, cuando cayeron frente a Boca Juniors en la Copa Libertadores. Y un año antes, alcanzaron la gloria en la Copa Sudamericana. Este jueves a partir de las 19:00 horas, los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentarán a Lanús por la semifinal de ida, en busca de una nueva final internacional.

Este mediodía, el entrenador de la U anticipó la llave en conferencia de prensa, donde habló del plantel trasandino, la mentalidad del cuadro laico para enfrentar las semifinales y la ausencia de los hinchas para el partido que se jugará en el Estadio Nacional por la sanción de la Conmebol en el marco de la barbarie en Avellaneda.

Sobre los puntos altos de Lanús, Álvarez sostuvo que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino -que dirigió a Universidad de Chile entre 2022 y 2023- es un equipo que funciona bien en todas sus líneas. “Todos tienen sus virtudes. Es un muy buen equipo, lo defino como un equipo organizado y práctico. Saben muy bien a lo que juegan, es un proceso largo del entrenador“.

Gustavo Álvarez: “Sabemos al rival que nos vamos a enfrentar y sabemos lo que tenemos que hacer para tener un buen partido”

A su vez, el DT de los azules recalcó la importancia del trabajo mental para enfrentar los partidos frente al conjunto granate. “El tema de la mentalidad es el más importante en un proceso deportivo. Desde ahí se parte, porque según cómo pensamos o actuamos, tenemos los resultados que tenemos. Pensar en positivo, en crecer, tener grandes objetivos, pero al mismo tiempo nivelarlos con humildad, algo que yo llamo grandeza. Es la mentalidad de todo el viaje, de todo el proceso, siempre pensando en el próximo partido.

“Nosotros nos vamos a enfocar siempre en el próximo partido, en el próximo paso y entregando lo máximo. Se le puede llamar mentalidad ganadora, yo lo digo una mentalidad responsable, de siempre centrarse en dar lo mejor en el día a día, que te aumenta las posibilidades de ganar. De esa forma nos preparamos una vez más, sabiendo que a medida que avanzamos aumenta la relevancia de los partidos. Pero nuestra preparación es siempre la misma”, destacó Álvarez.

Consultado por el único traspié de local de Universidad de Chile en su aventura copera frente a Estudiantes de la Plata en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Gustavo Álvarez subrayó que “la primera conclusión que saco es que en el primer tiempo nos costó mucho controlar el juego, cosa que nosotros estamos habituados. Y cometimos errores que terminaron en goles, y en este nivel esos errores se pagan caro. Si bien fue este año este partido, no es tan cercano. A nivel internacional el equipo volvió a decir presente, corregir y dar paso adelante“.

Y agregó: “A mí me parece que la intensidad y jerarquía de los equipos argentinos como Estudiantes, Independiente y Lanús, con algunas diferencias, son bastante similares. De hecho Lanús es el equipo con más puntos en el torneo argentino. De todo partido se sacan conclusiones y se capitalizan como aprendizajes. Sabemos al rival que nos vamos a enfrentar y sabemos lo que tenemos que hacer para tener un buen partido“.

Con respecto al partido que se jugará sin público en el Estadio Nacional, el estratega universitario comentó que “es una pena que el hincha de Universidad de Chile no disfrute de este momento del equipo. Y contribuya con su apoyo presencial en el estadio. Pero nosotros realmente sentimos el cariño y el apoyo de la gente aunque no estén en el estadio. Ya lo dije en la llave anterior, nosotros vamos a jugar una verdadera final como si el estadio estuviera lleno para darle una alegría a toda la gente de la U“.