Turismo extranjero deja huella en la nieve: gasto diario bordea los $600.000 en centros de esquí chilenos y predominan visitas de brasileros

Los centros de esquí sacaron cuentas alegres de la temporada de invierno de 2025, destacando la alta ocupación, niveles récord de visitantes y un relevante gasto diario de parte de los turistas.

Recién finalizada la temporada de invierno 2025, los operadores de montaña sacaron cuentas alegres. De hecho, la consideran una de las más exitosas de la última década, con niveles récord de visitantes y una alta ocupación en los principales centros de esquí del país, y el turismo de nieve registró un impulso histórico que consolida a Chile como el principal destino invernal del hemisferio sur.

Un sondeo elaborado por Duoc UC, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) y la Asociación de Centros de Ski de Chile confirmó que el turismo receptivo sigue siendo un motor clave para la industria invernal chilena.

De hecho, Brasil (37%) y Argentina (25%) lideran el origen de los visitantes extranjeros, seguidos por Venezuela (6%), Estados Unidos (5%) y Colombia (4%). En cuanto a la edad, predominan los adultos de 30 a 44 años (49%), seguidos por jóvenes de 18 a 29 años (26%) y personas de 45 a 59 años (17%).

Respecto a los grupos de viaje, la mayoría llega con amigos (34%), en familia (27%) o en pareja (25%), reflejando la diversidad de motivaciones que mueven el turismo de nieve: desde la práctica deportiva hasta el descanso y la gastronomía de montaña.

“Más de 300 alumnos subieron a los centros de esquí del país para aplicar esta encuesta, que nos permite comprender mejor el perfil del visitante y aportar información clave para planificar la oferta turística y orientar futuras inversiones. Este trabajo no solo genera conocimiento estratégico para el sector, sino que también enriquece la formación académica en turismo”, destaca Francisco Santa María, director de la Escuela de Turismo y Hospitalidad de Duoc UC.

Permanencia y gasto del turista extranjero en centros de esquí

En cuanto a los hábitos de consumo, un 44% de los turistas extranjeros visitó los centros de montaña por el día, mientras que un 16% permaneció una semana y cerca de un 11% lo hizo entre tres y cuatro noches.

Un 32% realizó su reserva entre una y cuatro semanas de anticipación, mientras que un 24% lo hizo con hasta tres meses, confirmando que Chile se consolida como un destino planificado dentro del calendario invernal del Cono Sur.

Respecto a los canales de reserva, destacan las páginas web de los centros de montaña (43%) y las agencias de viajes online (36%).

El gasto también marca una diferencia significativa: mientras un 23% de los visitantes extranjeros gastó en torno a US$100 diarios, un 35% invirtió entre US$100 y US$600 —más de $568.000—, y casi un 40% superó los US$600 por día.

En contraste, el turista nacional muestra un perfil más moderado: 57% gastó menos de US$100, 32% entre US$100 y US$600, y solo un 5,3% sobrepasó ese monto.

A este respecto, Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur, señala que “el gasto promedio del visitante extranjero supera ampliamente al del turista nacional, por lo que es fundamental seguir incrementando la llegada de turistas internacionales. Su estadía es clave para el desarrollo del sector y la generación de empleos. Por eso, debemos continuar promocionando a Chile como un destino de nieve de primer nivel y modernizar nuestra infraestructura para recibir a más visitantes”.

La dirigenta gremial agrega que “este estudio reafirma la urgencia de incrementar la inversión en promoción internacional, en lugar de reducir aún más los escasos recursos destinados a este ítem, que el Gobierno pretende recortar en casi un 30% en el presupuesto del próximo año. Así no es posible desarrollar ni consolidar esta industria como motor de progreso y empleo”.

Lo que valoran los turistas

Entre los aspectos mejor valorados por los encuestados se encuentran la gastronomía y variedad de la carta (12,5%), el paisaje y entorno natural (12%), la calidad de la nieve y pistas (11%) y los hoteles y sus servicios (11%).

En cuanto a los puntos por mejorar, los visitantes mencionaron principalmente la infraestructura vial y los estacionamientos (17%), la conectividad a internet y Wi-Fi (15%), los precios de los servicios y la variedad de actividades para no esquiadores (14%).

La accesibilidad destaca como uno de los grandes desafíos. Fedetur ha planteado la necesidad de avanzar hacia una gobernanza que coordine y gestione la modernización de las rutas de acceso, especialmente en la Región Metropolitana y en recintos del sur del país, con el fin de mejorar la experiencia integral del visitante.

Finalmente, al momento de elegir un centro de esquí, los extranjeros priorizan la calidad de la nieve y las pistas (40%), las promociones (14%) y la comodidad de las instalaciones (13%).

A juicio de Francisco Sotomayor, presidente de la Asociación de Centros de Esquí de Chile, los centros de esquí chilenos “han consolidado una oferta de nivel internacional, con infraestructura moderna, servicios de calidad y un entorno natural privilegiado. Sin embargo, debemos seguir mejorando la conectividad y los accesos para que la experiencia del visitante sea cada vez más completa“.