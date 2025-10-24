El video clave que incriminaría a Terry Rozier, el jugador de los Miami Heat involucrado en el escándalo de apuestas ilegales en la NBA

La NBA enfrenta un escándalo tras el arresto del entrenador Chauncey Billups y el base estadounidense por una investigación del FBI relacionada con apuestas ilegales y lavado de dinero. Ambos fueron suspendidos por sus equipos.

El pasado jueves, la NBA despertó con un verdadero terremoto. El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, fueron arrestados en un operativo del FBI en el marco de una investigación por apuestas ilegales ligadas a la mafia estadounidense.

A pesar de que ambos fueron puestos en libertad -incluso el base de los Heat puso como garantía su casa tasada en US$ 6 millones como parte de su fianza-, las críticas llovieron y la NBA los apartó de sus equipos.

“Terry Rozier y Chauncey Billups serán suspendidos de sus equipos de inmediato y seguiremos cooperando con las autoridades pertinentes. Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra máxima prioridad”, señaló la NBA a través de un comunicado.

El video de Terry Rozier en un partido que levanta sospechas

Tanto Billups como Rozier enfrentan cargos por lavado de dinero: el primero por estar involucrado en partidas ilegales de poker con el respaldo de la mafia y el jugador estadounidense por su vínculo con apuestas deportivas.

El caso de Rozier es el más llama la atención. Y es que las sospechas se remontan al 2023, cuando jugó solo 10 minutos en un partido entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans. Las casas de apuestas detectaron un interés extraño en los under de su línea de puntos, asistencias y rebotes: 30 apuestas en 46 minutos por parte de un apostador por más de US$13 mil dólares bastaron para que las apuestas por Rozier fueran suspendidas.

Sin embargo, en X existe un registro poco favorable para Rozier que ilustra sobre su posible relación con apuestas deportivas. Fue el 5 de marzo, cuando los Miami Heat cayeron frente a los Cleveland Cavaliers por 112-107.

Su desempeño fue muy bajo: tiró 3/14 y solo encestó un triple en ocho intentos. Pero son sus cuatro pérdidas de balón en 40 minutos que ahora se ven con otros ojos, después de ser uno de los involucrados en el escándalo de apuestas que remeció a la NBA.