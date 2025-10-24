“Escuchar y conversar también puede ser entretenido”: Chantal Signorio reflexiona sobre el origen y legado de Puerto de Ideas en sus 15 años

El encuentro cultural más importante de Valparaíso celebra sus 15 años con una versión especial dedicada al lenguaje y su influencia en la sociedad contemporánea. Conversatorios, charlas y presentaciones reunirán a destacados escritores, filósofos y artistas internacionales bajo el lema “El poder de las palabras”.

Del 7 al 9 de noviembre, Puerto de Ideas celebrará una nueva edición de su festival dedicado al pensamiento, una versión especial bajo el lema que resume su historia y vocación: “El poder de las palabras”, con motivo de los 15 años desde su primera edición.

Este año el evento tiene conversatorios como Vivir hiperconectados: salud, apariencia y pantallas, con diana Aurenque, La comedia humana en el mundo de hoy, a cargo del escritor Hernán Díaz y Carlos Peña, Gabriela Mistral en música y poesía, por Claudia Cabeza y Cristián Carvajal, entre otras charlas.

Detrás de esta versión y tal como los últimos 15 años, está Chantal Signorio, fundadora y presidenta del directorio de Puerto Ideas que recuerda la primera versión.

“Esto nace en 2010. Es un proyecto personal, algo que surgió de las ganas de crear algo propio. Yo era editora de Cultura en El Mercurio y sentía que quería superar esa etapa y desafiarme un poco, además de enfrentar la típica crisis de los cuarenta y tantos. Y bueno, había tenido la suerte de poder participar y vivir festivales culturales en Europa, que son muchos y muy diversos”.

Los festivales culturales en Europa fueron la principal inspiración para Signorio. Estos eventos abordan una amplia variedad de temas, desde literatura, filosofía, ciencia y economía hasta periodismo, y existen literalmente cientos de ellos.

Algunos festivales se enfocan en conceptos más específicos o inesperados, como la belleza o el silencio: por ejemplo, hay un festival de tres días dedicado a hablar en silencio, una experiencia que, aunque parezca absurda, ofrece una reflexión profunda sobre la comunicación y la escucha.

En todos estos encuentros, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar voces diversas y especializadas, lo que permite profundizar en distintos temas y adquirir nuevas perspectivas. Además, estos festivales cumplen una función pedagógica, al incentivar la curiosidad, el aprendizaje y la reflexión crítica.

Son siempre voces muy autorizadas en ese tema, que tienen la generosidad de contarte sus vidas académicas, sus investigaciones y su trabajo en un lenguaje comprensible para todos, sin banalizarlo. Entonces se disfruta mucho, se te abre la mente y empiezas a leer cosas distintas”, dice la fundadora sobre la idea de traer un festival de esas características al puerto de Valparaíso.

“Éramos solo dos personas en el equipo y se trabajaba desde mi casa. O sea, autogestión con mayúsculas. Fue increíble. Imagínate: los primeros invitados que confirmé no tenían ni nombre ni página web. Igual, con la ayuda de algunas personas que nos recomendaron, logramos que aceptaran participar”, agrega sobre esa primera edición.

En Valparaíso se han realizado 14 versiones del festival, con más de 264 mil asistentes, 400 actividades, 180 invitados internacionales y 486 nacionales.

“Al principio se llamaba Festival de las Ideas, pero lo encontramos poco creativo. Queríamos hacer un festival sobre la creatividad y los procesos creativos, así que tener un nombre tan banal no se entendía mucho. Hasta que llegamos a este magnífico nombre, que es Puerto de Ideas”, comenta su fundadora.

Al principio, muchas personas manifestaron dudas sobre la propuesta del festival. Cuestionaban la estructura del evento, con actividades simultáneas en distintos puntos de la ciudad, y se preguntaban quién estaría interesado en escuchar a un filósofo, un antropólogo o un sociólogo un domingo a las diez y media de la mañana. Para algunos, la idea de un “festival” parecía incompatible con la noción de conferencias, y asociaban la palabra fiesta con entretenimiento, no con charlas académicas.

Sin embargo, pese a las dudas, el proyecto recibió también apoyo de diferentes actores. Algunas personas, aunque escépticas, ofrecieron auspicios, cobertura mediática y respaldo institucional. La ciudad también brindó su apoyo, reconociendo el potencial cultural del festival.

“Yo nunca le tuve mucho miedo al fracaso, creo que es parte de la vida”, comenta la fundadora, reflejando la confianza y la determinación que impulsaron la realización del evento a pesar de las críticas iniciales.

En el primer festival, la frase elegida fue “La palabra al centro de la entretención”. En ese momento, en Chile se rechazaba la idea de que escuchar, hablar y conversar pudiera ser entretenido, algo que la fundadora encontraba fascinante.

“Hoy en día hay conferencias por todas partes, pero en aquel entonces estas dos palabras —fiesta, festival y palabra— no se conjugaban. Nosotros las unimos”, comenta.

Ahora, con 15 años de trayectoria, el festival retoma esa filosofía bajo el lema de este año: el poder de las palabras. Según la fundadora, este enfoque responde también a un contexto social en el que muchos conceptos se han banalizado, el lenguaje se ha empobrecido y se han desvirtuado los significados de varias palabras. Por ello, el evento contará con diversas voces que buscarán recuperar y profundizar el valor del lenguaje en la sociedad.

Para esta edición del festival, Puerto de Ideas contará con más de 40 invitados, entre ellos los escritores Hernán Díaz, Hervé Le Tellier, Vanessa Springora, Neige Sinno y Cynthia Rimsky.

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara y la poeta mapuche Daniela Catrileo participarán en la conversación “Escribir lo que importa”, un encuentro sobre la literatura latinoamericana contemporánea como territorio de memoria y creatividad.

En la actividad “La arquitectura de los afectos”, Ariel Florencia Richards y Rafael Gumucio explorarán los vínculos entre Roberto Matta y Gordon Matta-Clark, mostrando cómo el arte y la arquitectura pueden ser también formas de construir afectos, memoria y reconciliación.

Por su parte, el poeta Yanko González presentará “Pensar con los dedos”, donde compartirá su proceso creativo a partir de su libro Torpedos (2024). González conversará con el poeta y librero Sergio Parra, seguido de la lectura de algunos de los textos y objetos más significativos de su obra.

Todos los detalles del festival, inscripciones y venta de entradas están disponibles en puertodeideas.cl.