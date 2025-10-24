Así son los cinco nuevos trenes que se incorporan al servicio Limache-Puerto: vienen de China, son de última generación y alcanzan 140 km/h

Esta mañana se anunció la incorporación de nuevos trenes al servicio ferroviario de Valparaíso, que permitirán reforzar el recorrido Limache-Puerto. Son cinco trenes modelo SFE 400, que implican un aumento de capacidad de pasajeros y cuentan con una serie de innovaciones tecnológicas.

Esta mañana el Ministerio de Transportes junto a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) presentaron los nuevos trenes provenientes de China que reforzarán la flota ferroviaria del servicio Limache-Puerto en Valparaíso. Se trata de cinco nuevos trenes, que permitirán aumentar la capacidad del servicio, y que ahora iniciarán un periodo de pruebas.

Según enfatizó EFE, esta medida llega en el marco de un progresivo aumento de pasajeros diarios en el sistema. El tren Limache-Puerto traslada al día a 90 mil personas, y la demanda ha aumentado particularmente en hora punta.

Ahora se concretó la adquisición de estos cinco trenes SFE 400, que son modelos de última generación. Son fabricados en China por la empresa CRRC-Sifang y están en Chile desde mediados de septiembre, pero ahora iniciarán su periodo de pruebas. Así, se estima que en la primera mitad del 2026 entrará en operación de manera oficial, y permitirán trasladar pasajeros.

La compra de estos modernos trenes implicó una inversión de $35 millones de dólares.

Cómo serán los nuevos trenes del servicio Limache-Puerto

Dentro de las principales innovaciones que traen los nuevos trenes incorporados, destaca el aumento de la capacidad. El modelo SFE 400 permitirá aumentar la capacidad en un 20% en las horas puntas. Estos trenes son de 77 metros de largo, cuentan con tres coches, y trasladan a 660 pasajeros.

En cuanto al diseño, tienen dos puertas por cada lado, ventanas termopanel y aire acondicionado. Respecto a seguridad, están equipados con pantallas para informar a los pasajeros, además de tener cámaras en su interior.

Alcanzan una velocidad de 140 kilómetros por ahora, aunque en EFE anticiparon que no está confirmado que puedan transitar a esta velocidad, considerando que deben adaptarse al sistema de señalización de EFE Valparaíso, con restricciones de circulación.

Ahora comenzaron su periodo de pruebas, y luego se dará inicio a un periodo de marcha blanca de dos mil kilómetros de circulación por tren.