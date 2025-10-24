Humberto “Chupete” Suazo cuelga los botines: jugará su último partido como profesional en el duelo de San Luis frente Deportes Copiapó

El "hombre del planeta gol" dirá adiós al fútbol profesional en un partido histórico entre San Luis y Deportes Copiapó en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, rodeado de miles de hinchas y con homenajes oficiales que reconocerán su destacada carrera. Suazo planea seguir al borde de la cancha: quiere ser entrenador. "Sé que puedo dar un mensaje claro a los jugadores y eso es importante. Puedo ayudar a muchas generaciones, a darles herramientas", asegura el histórico delantero de la selección chilena.

Este viernes Humberto “Chupete” Suazo dirá adiós al fútbol profesional a sus 44 años. Y será a estadio lleno, como bien lo merece el “hombre del planeta gol”: cerca de 6.500 hinchas estarán presentes en el Estadio Lucio Fariña de Quillota para presenciar la despedida del histórico jugador chileno.

A partir de las 19:30 horas, San Luis enfrentará a Deportes Copiapó, el líder del torneo, que si vencen a los de la quinta región y, a la par Universidad de Concepción no derrota a Temuco, se coronarán campeones de la Primera B.

La despedida de “Chupete” Suazo del fútbol profesional

Después de una extensa carrera de casi 26 años, el “Chupete” comunicó su decisión de colgar los botines tras el empate frente a Deportes Recoleta, que timbró su vuelta a las canchas tras una dura lesión en la rodilla que lo tuvo cuatro meses fuera.

“Mi idea es retirarme en cancha, si Dios quiere esperar estar bien para mi último partido acá con (Deportes) Copiapó. Para despedirme con mi gente y mis amigos. Agradecido por el cariño de toda la gente”, dijo emocionado.

La despedida estará marcada por diversos homenajes al delantero después del pitazo final: autoridades de la ANFP y del Sifup estarán presentes en una ceremonia post partido, el municipio lo nombrará “Ciudadano Distinguido” y se exhibirá un video con los mejores momentos de Suazo en su vasta carrera profesional, que tuvo un antes y un después justamente en San Luis de Quillota el año 2003, cuando aportó 39 goles para devolver a cuadro canario al profesionalismo.

Sin embargo, Suazo seguirá ligado al fútbol, y lo espera hacer desde el borde de la cancha: su plan es ser entrenador. “Siempre me gustó ser técnico. Sé que es diferente. En un plantel todos tienen personalidades diferentes. Me siento capacitado, me siento un líder en base a mi experiencia, a los entrenadores que he tenido. Sé que puedo dar un mensaje claro a los jugadores y eso es importante. Puedo ayudar a muchas generaciones, a darles herramientas”, señaló en la revista del Sifup.

Así, Humberto “Chupete” Suazo pondrá el punto final a su exitosa aventura en el fútbol, con pasos por Audax Italiano, Colo Colo -donde fue tetracampeón-, el Zaragoza y el Monterrey, donde es considerado uno de los máximos ídolos del club al liderar al club a cinco títulos y marcar más de 100 goles.







