“Saben que yo le gano a Jara sí o sí”: Matthei afirma que Presidente Boric prefiere a Kast en segunda vuelta

La abanderada de Chile Vamos sostuvo que el líder del Ejecutivo es proclive a un escenario en segunda vuelta que mida a Jeannette Jara y a José Antonio Kast dado que, afirmó, "es más fácil de derrotar". Y aseguró que al republicano no se le han "sacado en cara" los temas que le complicaron su opción presidencial pasada.

“El Presidente quiere que pase (José Antonio) Kast a segunda vuelta”, dijo esta mañana la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).

La afirmación la hizo en conversación con Radio Biobío de Concepción, en donde la abanderada abordó las recientes críticas que el Presidente Gabriel Boric ha realizado de manera indirecta al candidato republicano, las que serían, según sostuvo, para beneficiar a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Bajo la percepción de Matthei, el nombre de Kast “es más fácil de derrotar” en una eventual segunda vuelta en la que compita el republicano con la exministra del Trabajo. La conclusión la sacó a partir de que “todavía no le han sacado ninguna de las cosas que le sacaron en la segunda vuelta la vez pasada”, refiriéndose a la elección de 2021 en la que el entonces candidato Boric fue quien compitió con Kast.

Por entonces, los temas que estaban en boga y bajo los cuales se le buscó generar flancos al republicano guardaban relación con el rol de las mujeres —Kast había dicho que cerraría el Ministerio de la Mujer— y los temas valóricos —como el aborto—, asuntos que en esta oportunidad Kast no ha abordado en mayor profundidad.

“Lo único que no quieren es que yo pase a segunda vuelta, porque saben que yo le gano a Jara sí o sí”, afirmó Matthei refiriéndose al Gobierno, quien mencionó que sería ella quien pase a segunda vuelta porque hay un “voto de sensatez que está todavía bastante silencioso”.

La candidata de Chile Vamos ha buscado el respaldo de personeros de la centroizquierda, provenientes de la ex Concertación. Durante las últimas horas recibió un respaldo de un centenar de personas asociadas, en parte, a los gobiernos de esa coalición política surgida después de la dictadura.