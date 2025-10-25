El desgarrador relato del vecino que grabó el fatal choque en Recoleta: “¿Cómo le explicas a los papás de este niñito que su hijo pagó el plato roto de este sentimiento de injusticia?”

Un contratista que se mudó a Recoleta para escapar de la delincuencia terminó siendo testigo de una de las escenas más crudas del año: el choque a un furgón escolar que le costó la vida a un niño de 12 años. El vecino del sector, fue quien registró el momento en que los responsables —dos hombres con amplio prontuario policial— quedaron arrinconados dentro del vehículo tras la persecución. Desde entonces, dice vivir con rabia e impotencia frente a un barrio tomado por la violencia, el consumo y la impunidad: “Ahí es donde te das cuenta de que todos tenemos un potencial asesino adentro, falta el gatillante nomás”, dice resignado.

Por Sebastián Palma y Colomba Bolognesi

25 de Octubre de 2025

Marco* vivía en la comuna de Santiago, pero hace un año decidió trasladarse a Recoleta junto a dos de sus hijas para escapar de la delincuencia. Se instaló en Avenida Perú, un barrio que le pareció tranquilo. Lo que jamás se esperó es que se encontraría con lo mismo de lo que venía escapando. Según relata, una ola de violencia azota al sector hace seis meses y ahora, en lugar de familias paseando, es común ver sujetos asaltando, personas consumiendo pasta base, durmiendo y haciendo sus necesidades en la calle.

Marco es trabajador independiente, dice que, como buen chileno, se levanta todos los días a las seis de la mañana para partir a la pega. Añade que mientras él trabaja duro, en su barrio hay quienes se dedican a otra cosa: “Duermen por ahí en el pasto, se levantan, roban, consumen, y duermen. Así es el ciclo”, relata.

El lunes pasado salió a comprar a un almacén cercano a su casa en Recoleta. Estaba a punto de cruzar la calle cuando casi lo atropellan, y divisó a un adulto mayor persiguiendo un auto con dos ocupantes. Reconoció a uno de esos ocupantes, pues lo había visto durmiendo en las calles de su barrio días antes.

Reincorporándose de la situación sintió un impacto, giró su cabeza y vio un furgón amarillo volar. “Fui corriendo a ver qué pasó, y veo que es un furgón amarillo y ahí entendí que esto era algo grave”, relata.

Se escuchaban gritos. Se veía a la gente de la calle sacando a los niños ensangrentados del bus. Al acercarse a la escena sacó su celular y empezó a grabar. Pudo distinguir que Esteban Hermosilla, un niño de 12 años que iba sobre el furgón, ya había fallecido.

La escena lo sacó de sí. Corrió hacia el vehículo de los sospechosos y los encontró arrinconados, llorando desconsolados —una imagen que se viralizó en todo el país. En su grabación se le oye gritar: “Mataste a un niño, conchetumadre, hijo de puta. Da la cara, mataste a un niño. Que nunca más se te olvide esta huevá.”

–En el video captaste a uno de los sujetos llorando, ¿Cuál fue tu sensación sobre eso?

“Yo creo que estos cabros ya consumen otros tipos de drogas. No tienen ningún aprecio por la vida. Ponen primero su consumo, su necesidad de andar drogados todo el día por sobre el bien común, por sobre la vida de un niño. Ese show que está haciendo en el video, como que está llorando por los niños, no se lo compro. No se lo compro, porque no lo sienten. Están anulados psicológicamente para sentir esa empatía”, dice.

“Ahí es donde te das cuenta de que todos tenemos un potencial asesino adentro”

El sentimiento de rabia e impotencia también era notorio en los demás testigos, que gritaban a los dos delincuentes en Recoleta. “Fue un sentimiento horrible y muy colectivo, toda la gente estaba con pena, con rabia, con indignación”, relata.

“Yo confieso que traté de abrirles las puertas para sacarlos y que los lincharan, y la puerta estaba bloqueada. Quería hacer justicia de alguna forma. Si se van a la cárcel, ¿qué? Tienen celular, tienen techo, comida, no le trabajan un día a nadie. El círculo sigue”, cuenta el vecino de Recoleta.

“Pocas veces tienes frente a ti a los responsables, dan ganas de matarlos. Saca lo peor de ti. Ahí es donde te das cuenta de que todos tenemos un potencial asesino adentro, falta el gatillante nomás”, sentencia.

Los delincuentes responsables de la muerte de Esteban mantienen un amplio prontuario policial, el cual fue expuesto por The Clinic.

En el caso de Iván Gómez, de 28 años, ya registraba todo tipo de antecedentes antes de ser detenido en Recoleta: robo con violencia, robo por sorpresa, porte de arma cortante, microtráfico, violencia intrafamiliar a mujer con lesiones leves, hurto supermercado, portador de marihuana, receptación , robo de accesorios de vehículos, robo en lugar no habitado, porte de arma blanca, y apropiación indebida.

El segundo detenido, Claudio Enrique Gaete, de 31 años también tiene historial: receptación, cuasidelito de lesiones, porte de arma blanca y otros delitos contra ley de tránsito.

Tras la detención de los dos imputados involucrados, además, la Fiscalía Centro Norte y la policía lograron desarticular una banda vinculada al tráfico de drogas. La banda operaba desde la casa de la madre de Claudio Gaete, quien también dio positivo en un examen de cocaína durante la detención.

–Todo comenzó con ese adulto mayor persiguiendo a estos delincuentes por un robo ¿Qué te parece eso?

–La violencia está caótica en todos lados. Es tanto el caos, que aparecen estas personalidades medias justicieras, por ese sentimiento de impunidad que existe hoy. La gente ve que no pasa nada con la delincuencia, entonces va y le pone una baliza al auto, se pone un antifaz y ando combatiendo el crimen.

–¿Cuáles son tus sentimientos respecto a esta tragedia?

–El hombre que los persiguió yo encuentro que sí tiene responsabilidad, pero el punto está antes, ¿qué hacen esos huevones libres? Deberían estar privados de libertad(…) ellos son parte del problema, pero no son la causa. A mi entender es otra, y es que aquí hay un sentimiento de impunidad. No sé si será el presidente, no sé si serán los tribunales de justicia… puede haber distintos actores, pero lo único claro es que hay un sentimiento de impunidad terrible en los chilenos.

–¿Sientes que el video le puso cara a esto que dices tú? ¿A esta indignación, contra la delincuencia, contra la droga?

-Sí, es que la gente tiene miedo, está indignada. Hoy no existe ese sentimiento de que la vida se gana trabajando y no robando. Súmale a eso, todo el estrés que uno tiene con las deudas, está todo difícil. A mí ahora me tocó presenciarlo al lado mío y al ver a los delincuentes atrapados, sin salida, vulnerables, descargas toda tu ira, una ira social contenida terrible.

“Y eso es una cosa repetitiva y al final los que pagan el pato son inocentes. Imagínate un niño ¿Cómo le explicas a los papás de este niñito que su hijo pagó el plato roto de este sentimiento de injusticia y de esta tierra de nadie?”

*El testigo del accidente en Recoleta pidió cambiar su nombre luego de conocerse las vinculaciones con el narcotráfico de los detenidos.